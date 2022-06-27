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الرياضي
ابن ثعلوب يشكر القيادة الرشيدة على دعم الشباب والرياضة
محمد بن ثعلوب
28 يونيو 2022 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

رفع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أسمى آيات الشكر إلى القيادة الرشيدة للدعم والاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة، مثمناً الدعم الخاص الذي يجده الاتحاد من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ورحب الدرعي بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد الذي تم تشكيلة مؤخراً بقرار من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، للدورة الانتخابية الجديدة، والذي ضم كوكبه من الكوادر الرياضية المميزة والشبابية والنسائية، بما يواكب توجهات الفترة القادمة، التي تعتمد على الكفاءات والخبرات في مجال اللعبة من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى من أجله الجميع، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد في بداية الاجتماع على توجيه رسالة شكر وعرفان إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، لقرار المجلس التنسيقي للرياضة برئاسة معاليه الخاص باعتماد 5 أنشطة رياضية فردية تنافسية أولمبية تتمثل في رياضات الجودو وألعاب القوى والرماية والمبارزة والقوس والسهم، التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة كخطوة رائعة ورائدة من أجل رؤية تنافسية مستقبلية ستسهم في دعم رياضة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.
وتمنى الدرعي التوفيق للمجلس الجديد في قيادة دفة الاتحاد بما يخدم أهداف القطاع الرياضي، انطلاقاً من تلك القرارات التي تشكل حافزاً قوياً خلال المرحلة القادمة، ووجه التحية للمرأة الإماراتية لدورها المتنامي والبارز في خدمة الرياضة النسائية، بعد أن أثبتت جدارتها وتميزها في أهم المواقع، مؤكداً قدرتها على تحقيق القيمة المضافة في مختلف مجالات العمل الرياضي، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات واهتمامها بمختلف القطاعات.
وتم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية الجديدة والتي شملت كلاً من ناصر خليفة البدور نائب رئيس مجلس الإدارة، وناصر محمد التميمي أمين السر العام، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد المشرف العام للمصارعة والجودو، وفاطمة سيد الهاشمي رئيسة اللجنة النسائية، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام واللجنة الفنية، وعيسى موسي بن هويدن رئيس لجنة أندية ومراكز المصارعة والجودو لأندية المنطقة الشرقية والشمالية.

الهيئة العامة للرياضة
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
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