خلود الزرعوني: «المقعد النسائي» محاولة «رد الجميل» للشطرنج

رضا سليم (دبي)

تبدأ خلود عيسى الزرعوني بطلة الشطرنج مرحلة جديدة على المستوى الإداري، بعد نجاحها بالتزكية على المقعد النسائي في الدورة الجديدة لاتحاد الشطرنج، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها للعمل الإداري في الاتحاد، رغم أنها سبق لها العمل في نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وأيضاً الإشراف على تنظيم عدد كبير من البطولات.

وأعربت خلود عن سعادتها بانضمامها لمجلس إدارة الاتحاد في تجربة إدارية جديدة لها وقالت: «وجودي في مجلس الإدارة يمثل إنجازاً شخصياً جديداً لي يضاف إلى إنجازاتي السابقة في مجال لعبة الأذكياء، وإن كان العمل الإداري بدأ مبكرا من خلال نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة والمشاركة في تنظيم الفعاليات والبطولات، وسبق أن عملت في الاتحاد من خلال مخيم الملوك بالإضافة إلى عضوية اللجان في البطولات المختلفة التي نظمها الاتحاد، وأعتبر أن مهمتي في اتحاد الشطرنج بمثابة رد الجميل لما حصلت عليه من اللعبة على مدار تاريخ سواء كنت لاعبة أو إدارية».

وأضافت: «هدفنا جميعاً تطوير مستوى الشطرنج الإماراتي والدفع به للأمام، ولدينا عدد كبير من اللاعبين واللاعبات في أعلى المستويات، ولكن الطموح دائماً أن نرتقي على مستوى النتائج والألقاب والإنجازات ورفع تصنيف اللاعبين واللاعبات دولياً».

وأوضحت أن دعم القيادة وراء تمكين المرأة في جميع المجالات، بما فيها المجال الرياضي وتواجد العنصر النسائي في جميع الاتحادات والأندية تأكيد على هذا التمكين الذي وضع الفتاة الإماراتية على منصات التتويج والتواجد في مناصب دولية وقارية، وقالت: «لدينا في الدولة خبرات نسائية كبيرة قادرة على تولي أكبر المناصب سواء على المستوى الرياضي أو في مجالات أخرى».