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خبرة كورية في «الشارقة للدفاع عن النفس»
خبرة كورية في «الشارقة للدفاع عن النفس»
28 يونيو 2022 01:03

الشارقة (الاتحاد)

بحث أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، متطلبات تنفيذ الخطة الفنية لتطوير رياضة التايكواندو في النادي، وسبل الاستعداد للموسم المقبل، وذلك في الاجتماع الفني الذي عُقد بحضور مدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز محمد الحمادي والمدير الفني للتايكواندو الخبير الكوري بارك، وذلك في جهود ترمي إلى الاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة، وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي.
وقال العويس: تزامناً مع التوأمة مع كوريا الجنوبية، ولما تتمتع به رياضة التايكواندو من تطور كبير فيها بحثنا مع الخبير بارك.

نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
الإمارات
الشارقة
التايكواندو
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