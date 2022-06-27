الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
%50 زيادة في عدد مباريات موسم «الطائرة»
%50 زيادة في عدد مباريات موسم «الطائرة»
28 يونيو 2022 01:09

معتصم عبدالله (دبي)

اعتمد اتحاد الكرة الطائرة نظاماً جديداً لبطولة «السوبر» في الموسم الجديد 2022- 2023 لفئة الرجال، حيث تقام المنافسة بمشاركة 8 أندية بنظام خروج المغلوب، بدلاً عن نظامها السابق بإقامة مواجهة تجمع بطل الدوري بحامل لقب كأس رئيس الدولة في الموسم السابق.
وحدد الاتحاد الفترة من 8 إلى 23 أبريل موعداً للمسابقة والتي تتضمن إقامة 16 مباراة، وذلك ضمن جهود مجلس الإدارة في زيادة عدد المباريات التنافسية في الموسم الجديد على صعيد كل الفئات «الرجال، الشباب، الناشئين»، والأشبال «أ وب» بنسبة 50%.
وكشفت روزنامة الموسم الجديد لاتحاد الطائرة 2022- 2023 والتي جرى استعراضها خلال ورشة العمل المشتركة مع الأندية، زيادة نسبة المباريات في فئة الرجال إلى نحو 24% مقارنة بالموسم الماضي، وتشمل مسابقات كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، السوبر، وكأس رئيس الدولة، حيث يصل مجموع إجمالي المباريات في الموسم الجديد في فئة الرجال إلى 128 مباراة مقارنة بـ97 مباراة في الموسم الماضي 2021- 2022.
وشملت الزيادة في أعداد المباريات مسابقات الشباب من 63 مباراة إلى 73 بنسبة 17%، وجاءت الزيادة الأكبر في مباريات مسابقات فئة الناشئين بما نسبته 60%، بإقامة 225 مباراة في الموسم الجديد بدلاً من 90 في الموسم الماضي، و224 مباراة في فئة الأشبال «أ» مقابل 91 في الموسم الماضي بنسبة زيادة بلغت 59%، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المباريات 57% في فئة الأشبال «ب» بإقامة 224 مباراة في الموسم الجديد مقابل 96 في الموسم الماضي 2021- 2022.
وتستهدف خطة عمل الاتحاد بشأن زيادة عدد المباريات في الموسم الجديد، أربعة محاور تشمل اللاعبين بتطوير المستوى الفني والبدني وزيادة تحمل ضغط المباريات واكتساب الخبرة وتصحيح الأخطاء، وعلى صعيد الأندية بتكوين قاعدة قوية من اللاعبين على مستوى كل المراحل السنية، والإسهام في اعتماد الأندية على قاعدة اللاعبين المكونين في النادي، وزيادة فرصة الاستثمار على صعيد اللاعبين.
وركز محور المنتخبات على بناء منتخبات قادرة على المنافسة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارات الفنية العالية، وعلى صعيد الحكام بصقل المهارات من خلال إدارة عدد أكبر من المباريات يسهم في تأهيل الحكام للمشاركات الخارجية.

اتحاد الطائرة
كرة الطائرة
الكرة الطائرة
اتحاد الكرة الطائرة
دوري الطائرة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
علم الإمارات
الإمارات
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
اليوم 17:43
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
العصابة تهاجم المعرض
دنيا
عصابة مسلحة تهاجم أحد أكبر معارض الفن في العالم
اليوم 17:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©