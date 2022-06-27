%50 زيادة في عدد مباريات موسم «الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

اعتمد اتحاد الكرة الطائرة نظاماً جديداً لبطولة «السوبر» في الموسم الجديد 2022- 2023 لفئة الرجال، حيث تقام المنافسة بمشاركة 8 أندية بنظام خروج المغلوب، بدلاً عن نظامها السابق بإقامة مواجهة تجمع بطل الدوري بحامل لقب كأس رئيس الدولة في الموسم السابق.

وحدد الاتحاد الفترة من 8 إلى 23 أبريل موعداً للمسابقة والتي تتضمن إقامة 16 مباراة، وذلك ضمن جهود مجلس الإدارة في زيادة عدد المباريات التنافسية في الموسم الجديد على صعيد كل الفئات «الرجال، الشباب، الناشئين»، والأشبال «أ وب» بنسبة 50%.

وكشفت روزنامة الموسم الجديد لاتحاد الطائرة 2022- 2023 والتي جرى استعراضها خلال ورشة العمل المشتركة مع الأندية، زيادة نسبة المباريات في فئة الرجال إلى نحو 24% مقارنة بالموسم الماضي، وتشمل مسابقات كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، السوبر، وكأس رئيس الدولة، حيث يصل مجموع إجمالي المباريات في الموسم الجديد في فئة الرجال إلى 128 مباراة مقارنة بـ97 مباراة في الموسم الماضي 2021- 2022.

وشملت الزيادة في أعداد المباريات مسابقات الشباب من 63 مباراة إلى 73 بنسبة 17%، وجاءت الزيادة الأكبر في مباريات مسابقات فئة الناشئين بما نسبته 60%، بإقامة 225 مباراة في الموسم الجديد بدلاً من 90 في الموسم الماضي، و224 مباراة في فئة الأشبال «أ» مقابل 91 في الموسم الماضي بنسبة زيادة بلغت 59%، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المباريات 57% في فئة الأشبال «ب» بإقامة 224 مباراة في الموسم الجديد مقابل 96 في الموسم الماضي 2021- 2022.

وتستهدف خطة عمل الاتحاد بشأن زيادة عدد المباريات في الموسم الجديد، أربعة محاور تشمل اللاعبين بتطوير المستوى الفني والبدني وزيادة تحمل ضغط المباريات واكتساب الخبرة وتصحيح الأخطاء، وعلى صعيد الأندية بتكوين قاعدة قوية من اللاعبين على مستوى كل المراحل السنية، والإسهام في اعتماد الأندية على قاعدة اللاعبين المكونين في النادي، وزيادة فرصة الاستثمار على صعيد اللاعبين.

وركز محور المنتخبات على بناء منتخبات قادرة على المنافسة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارات الفنية العالية، وعلى صعيد الحكام بصقل المهارات من خلال إدارة عدد أكبر من المباريات يسهم في تأهيل الحكام للمشاركات الخارجية.