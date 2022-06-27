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محاولات لاعتماد «العربية» ضمن لغات «دولي الكاراتيه»
محاولات لاعتماد «العربية» ضمن لغات «دولي الكاراتيه»
28 يونيو 2022 01:08

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء «م» عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أنه سيتقدم باقتراح لإدخال اللغة العربية لتكون لغة أساسية ضمن اللغات الأخرى المعتمدة بالاتحاد الدولي للعبة.
جاء ذلك في اجتماع الرزوقي بأعضاء مجلس الاتحاد الإماراتي لمناقشة الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد، منوها في نفس الوقت على ضرورة متابعة كل ما يصدره الاتحاد الدولي للكاراتيه من إصدارات جديدة وترجمتها للغة العربية، وإرسالها لكل اللجان الخاصة بالاتحاد الإماراتي لإطلاع الجميع عليها.
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد عقد اجتماعاً بنادي ضباط شرطة دبي بحضور راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، ود. عبد الله البادي الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي، ود. حصة بن حيدر عضوي المجلس، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.
وأكد اللواء الرزوقي على ضرورة تواجد أعضاء المجلس في المناسبات الرياضية القادمة، وأثنى على عمل أعضاء اللجان العاملة بالاتحاد ورؤسائها، وعلى عمل المدير الفني للاتحاد.

الكاراتيه
الاتحاد الدولي للكاراتيه
اللغة العربية
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