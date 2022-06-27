الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
27 يونيو 2022 23:45

لندن (رويترز) 

قدمت البريطانية إيما رادوكانو أداءً قوياً وأظهرت أنها بالفعل على مستوى التوقعات في ظهورها الأول في الملعب الرئيسي في بطولة ويمبلدون للتنس وفازت 6-4 و6-4 على البلجيكية أليسون فان أويتفانك في الدور الأول للمسابقة.
وقبل عام واحد، بلغت رادوكانو الدور الرابع أثناء مشاركتها في ويمبلدون ببطاقة دعوة، قبل أن تحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة على عكس كل التوقعات.
لكن هذه المرة تحمل المصنفة العاشرة آمال بريطانيا في فوز امرأة باللقب على ملعبها لأول مرة منذ فيرجينيا ويد في 1997.
ورغم المعاناة من إصابة خلال فترة الاستعداد للبطولة ووجود شكوك حول مشاركتها، فازت رادوكانو بالمجموعة الأولى أمام اللاعبة البلجيكية الخطيرة، والتي استعدت لهذه المسابقة بالفوز بلقبين على الأراضي العشبية في بطولتين من المستوى الثاني.
ولعبت رادوكانو بثقة وكسرت إرسال منافستها في المجموعة الثانية لتتقدم 5-4، وقبل أن تحسم المباراة وسط تحية حارة من المشجعين.

ويمبلدون
أميركا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
علم الإمارات
الإمارات
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
اليوم 17:43
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
العصابة تهاجم المعرض
دنيا
عصابة مسلحة تهاجم أحد أكبر معارض الفن في العالم
اليوم 17:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©