رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس

لندن (رويترز)

قدمت البريطانية إيما رادوكانو أداءً قوياً وأظهرت أنها بالفعل على مستوى التوقعات في ظهورها الأول في الملعب الرئيسي في بطولة ويمبلدون للتنس وفازت 6-4 و6-4 على البلجيكية أليسون فان أويتفانك في الدور الأول للمسابقة.

وقبل عام واحد، بلغت رادوكانو الدور الرابع أثناء مشاركتها في ويمبلدون ببطاقة دعوة، قبل أن تحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة على عكس كل التوقعات.

لكن هذه المرة تحمل المصنفة العاشرة آمال بريطانيا في فوز امرأة باللقب على ملعبها لأول مرة منذ فيرجينيا ويد في 1997.

ورغم المعاناة من إصابة خلال فترة الاستعداد للبطولة ووجود شكوك حول مشاركتها، فازت رادوكانو بالمجموعة الأولى أمام اللاعبة البلجيكية الخطيرة، والتي استعدت لهذه المسابقة بالفوز بلقبين على الأراضي العشبية في بطولتين من المستوى الثاني.

ولعبت رادوكانو بثقة وكسرت إرسال منافستها في المجموعة الثانية لتتقدم 5-4، وقبل أن تحسم المباراة وسط تحية حارة من المشجعين.