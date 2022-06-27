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وستهام يضم أريولا
وستهام يضم أريولا
27 يونيو 2022 23:33

لندن (أ ف ب) 

أعلن وستهام تعاقده بصورة دائمة مع الحارس الفرنسي ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان، بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع النادي الإنجليزي.
ووقّع أريولا على عقد لمدة خمس سنوات مع وستهام بعد صفقة بلغت قيمتها وفق التقارير 7.75 مليون جنيه إسترليني، على أن ينافس مع البولندي لوكاش فابيانسكي على مركز الحارس رقم واحد في الفريق اللندني.
قال ابن الـ29 عاماً: أنا سعيد بهذا التوقيع، وسعيد بالبقاء هنا بشكل دائم وأتوق للبدء بالتمارين والقيام بواجبي.
وتابع: الأمر الأهم أنني شعرت بحب الجماهير الموسم الماضي، وهو مهم جداً بالنسبة لي أن أشعر بأنني محبوب.
وخاض أريولا المتوج مع فرنسا بلقب كأس العالم 2018، مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، في حين كان فابيانسكي الحارس الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعرب المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز عن سعادته بضم أريولا، مؤكداً أن ألفونس ساهم بشكل كبير مع الفريق خلال فترة الإعارة الموسم الماضي. أظهر أداؤه لماذا هو حارس من الطراز العالي.

باريس سان جيرمان
وستهام
ديفيد مويس
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