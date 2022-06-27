30 إرسالاً تساوي بطاقة الدور الثاني في ويمبلدون

لندن (رويترز)

ربما لم يكن كارلوس ألكاراز يرغب في خوض مباراة طويلة بسبب معاناته من إصابة في المرفق، لكن اللاعب الإسباني أظهر قوته وفاز 4-6 و7-5 و4-6 و7-6 و6-4 على يان-لينارد شتروف في الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس.

واستمتع اللاعب البالغ عمره 19 عاماً بموسم رائع على الأراضي الرملية والأراضي الصلبة، وأحرز الألقاب في ريو وميامي وبرشلونة ومدريد، وأظهر أنه يملك المهارة والقوة الذهنية اللازمتين للنجاح على الأراضي العشبية أيضاً.

ورغم أنه لا يزال جديداً على العشب، لم يمنح ألكاراز المصنف الخامس، الفرصة لمنافسه الألماني شتروف صاحب ضربات الإرسال المذهلة في إحباطه، رغم أنه خسر مجموعتين من أول ثلاث مجموعات.

وحافظ ألكاراز على هدوئه وسجل 30 إرسالاً ساحقاً، وقدم العديد من اللمحات الرائعة، ليحقق فوزه الثاني فقط على الملاعب العشبية بعد أربع ساعات و11 دقيقة من اللعب.

وسيلعب أصغر لاعب في منافسات فردي الرجال مع الإيطالي فابيو فونيني أو الهولندي تالون جريكسبور على بطاقة الظهور بالدور الثالث.