ميدفيديف يتحدى شفاينشتايجر في الجولف

لندن (رويترز)

حُرم دانييل ميدفيديف من اللعب في بطولة ويمبلدون، لكن المصنف الأول عالمياً ظهر أيضاً على العشب، حيث استبدل مضرب التنس بلعب الجولف بخوضه مواجهة مع باستيان شفاينشتايجر لاعب وسط منتخب ألمانيا السابق لكرة القدم.

ويغيب الروسي ميدفيديف عن البطولة المقامة على الملاعب العشبية بعدما قرر المنظمون حرمان لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من اللعب هذا العام بسبب الحرب الروس الأوكرانية.

لكن في الوقت الذي عانت فيه بطولة ويمبلدون من هطول الأمطار بغزارة، كان ميدفيديف يستمتع باللعب تحت أشعة الشمس القوية.

وكتب ميدفيديف البالغ عمره 26 عاماً على صورة في «إنستجرام» أثناء الاستعداد للعب الجولف في مكان غير معروف: لا يمكنني ترك العشب. يوم رائع مع باستيان شفاينشتايجر.

وقال شفاينشتايجر مازحاً، إنه يساعد ميدفيديف لكي يصبح المصنف الأول عالمياً في الجولف.