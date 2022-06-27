مدريد موطن أكبر متحف كروي في العالم

مراد المصري (دبي)

أعلنت مدينة مدريد الإسبانية، أنها بصدد افتتاح أكبر متحف لكرة القدم في العالم نهاية هذا العام، وذلك بالتعاون مع شركة ليجندس ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، ويحمل اسم "أساطير- موطن كرة القدم"، وسيكون بمرافق حديثة وترفيهية بشكل غير مسبوق على صعيد المتاحف الرياضية، والذي سيكون الأكبر في العالم ويقع في مدريد بمبنى مكون من 7 طوابق في منطقة بويرتا ديل سول.

يضم المتحف أكثر من 5 آلاف من مجموعة من المقتنيات من تاريخ كرة القدم من أكبر وأهم البطولات مثل: كأس العالم، نهائيات أمم أوروبا، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس ليبرتادوريس وغيرها.

سيتم عرض 600 قطعة في المرحلة الأولى من المشروع الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 4,200 متر مربع، وسيضم مرافق مختلفة على عكس المتاحف القديمة.

سيضم المتحف منطقة ألعاب ميتافيرس ضخمة، متجراً شاملاً لكرة القدم، سينما بتقنية 4D، ألعاب روبوتية VR ، قاعات عرض، وغرفة تسمى فن كرة القدم، حيث يمكن للزوار تجربة الإسقاطات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، تجربة غامرة مثيرة، بالإضافة إلى مطعم على السطح.

لويس فيجو، مستشار وسفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" شارك في مؤتمر الإعلان عن المتحف، وقال: كرة القدم تقدم تجارب ومسابقات رائعة، ولحظات عظيمة ستخلد في تاريخ هذه الرياضة، ونأمل باستمرار فتح تجارب جديدة مثل هذه في جميع أنحاء العالم، لأن كرة القدم عالمية وتنتمي للجميع.

مارسيلو أورداس رئيس شركة ليجندس التي ستقوم بإدارة المتحف اعتبر أن اختيار مدريد جاء بوصفها العاصمة العالمية لكرة القدم واعتبارها أفضل مكان لعرض تاريخ اللعبة.

فيما قال خافيير تيباس، رئيس الليجا: إن فتح مساحة كهذه وشراكتنا مع ليجندس، ستعزز مكانة مدريد والليجا الرائدة في كرة القدم الدولية، يسعدنا أن نواصل إحراز تقدم في صناعة الترفيه من خلال تقديم تجارب فريدة لعشاق كرة القدم مثل هذه.