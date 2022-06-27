«الاحتياطية» تبدد حلم كافنديش في «القياسية»

باريس (رويترز)

لن يشارك مارك كافنديش في سباق فرنسا للدراجات، بعدما قرر فريق كويك-ستيب ألفا فينيل البلجيكي، اختياره ضمن القائمة الاحتياطية.

وكان كافنديش كشف عن نواياه بالنسبة لسباق فرنسا بالفوز بثاني ألقابه في سباق الطرق البريطاني يوم الأحد، قائلاً: إنه سيفوز بمراحل إذا تم اختياره ضمن تشكيلة فريق كويك-ستيب للمشاركة في السباق الكبير.

وعادل المتسابق البالغ عمره 37 عاماً الرقم القياسي على مر العصور في عدد مرات الفوز بمراحل في سباق فرنسا العام الماضي، وكان يأمل في تحطيم هذا الرقم في نسخة العام الجاري التي تنطلق يوم الجمعة وحتى 24 يوليو، لكنه سيكون ضمن القائمة الاحتياطية مع فلوريان سينيشال، بينما لن يكون جوليان ألافيليب ضمن الفريق المؤلف من ثمانية متسابقين.

وسيكون الهولندي فابيو ياكوبسن الذي حقق عشرة انتصارات هذا العام، متسابق مراحل السرعة الرئيسي في فريق كويك-ستيب.

وقال توم ستيلز المدير الرياضي للفريق: لدينا تشكيلة يمكنها مساعدة فابيو. نملك متسابقين يجيدون المراحل الجبلية ولديهم القدرة على حسم السباقات. فيما يتعلق بالتشكيلة الاحتياطية يجب أن نؤكد أنهم أظهروا الكثير من الاحترافية، واستمروا في التدريب وحافظوا على تركيزهم في الأسبوعين الماضيين وحققوا انتصارين في السباق الوطني.

وقال بطل العالم ألافيليب: إنه أصيب بخيبة أمل لغيابه عن السباق، لكنه يتفهم أنه ليس في أفضل حالاته، حيث عاد لتوه من حادث في سباق لييج-باستوني-لييج.

وقال: أعشق هذا السباق منذ أيامي بالقميص الأصفر خلال المواسم الثلاثة الماضية وانتصاراتي بمراحل والعديد من الذكريات الرائعة الأخرى مع زملائي في الفريق.