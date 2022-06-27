فافر ونيس يجددان الود

نيس (أ ف ب)

أعلن نيس الذي أنهى الموسم المنتهي من الدوري الفرنسي لكرة القدم في المركز الخامس، تعاقده رسمياً مع المدرب السويسري لوسيان فافر للإشراف عليه خلفاً لكريستوف جالتييه.

وقال نيس الاثنين في بيان: "لن يشرف كريستوف جالتييه على الفريق الأول لنيس من الآن وصاعداً. معاودة تمارين الفريق هذا الاثنين تمت بإشراف لوسيان فافر الذي يفتخر النادي بإعلان عودته إليه".

أما مالك النادي البريطاني جيم راتكليف فقال في البيان ذاته: "أنا سعيد جداً لعودة لوسيان فافر. إنه مدرب خبير حقق نجاحاً في الدوري الألماني وهنا أيضاً في نيس".

وأضاف: أينما حل، فرض الاحترام والتقدير. طريقته في تطوير الفرق التي يشرف عليها تعجبنا تماما وتتطابق مع نظرتنا في أسلوب اللعب الذي نريده لنيس.

وسبق لفافر «64 عاماً» أن درب نيس من 2016 إلى 2018، وهو كان بلا عمل منذ أن أقيل من تدريب بروسيا دورتموند الألماني في ديسمبر عام 2020.

وسيساعد فافر في مهمته معاونه السابق فريديريك جيوريا الذي عمل مساعداً لجالتييه الموسم الماضي ولباتريك فييرا قبلها بموسم.

ويعقد نيس مؤتمراً صحفيا اليوم لتقديم المدرب الجديد.

في المقابل، فان جالتييه مرشح لتدريب باريس سان جيرمان خلفاً للأرجنتيني ماوريتسيو بوكتينو، كما المح رئيس نادي العاصمة الفرنسية ناصر الخليفي في حديث إلى صحيفة "لو باريزيان" الأسبوع الماضي عندما قال: نأمل في التوصل إلى اتفاق بسرعة مع نيس الذي نكن له كل الاحترام له ولرئيسه جان بيار ريفير.