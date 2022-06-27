141 ميدالية حصاد موسم شباب الأهلي

دبي (الاتحاد)

واصل قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي حصد الألقاب وتحقيق الإنجازات خلال موسم 2021-2022، ونجحت فرق القطاع في الحصول على سبع بطولات في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية، لتضاف إلى سجل النادي العامر بالكؤوس والألقاب، كان واضحاً منذ بداية الموسم بأن شباب الأهلي مقدماً على تحقيق البطولات، وذلك من خلال تعاقداته مع عدد من اللاعبين والمدربين المميزين، كما كان لمجلس الإدارة دور كبير في تحقيق الانجازات بدعمهم المتواصل للفرق، من خلال التواجد الرسمي لهم خلال التدريبات والاستعدادات للموسم وأثناء الدوري والمباريات الفاصلة والنهائية.

ونالت شركة الألعاب الرياضية على جائزة التفوق الرياضي، كما حصل لاعب فريق كرة اليد حمد إسماعيل الفلاسي كأفضل لاعب في الألعاب الرياضية.

وبالعودة لحصاد البطولات نجد أن فريق كرة السلة حصل على ثلاثة ألقاب، هي الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وحقق فريق شباب كرة السلة بالنادي بطولة الدوري العام لكرة السلة.

وحقق فريق الدراجات على لقبي الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما حقق المركز الأول في طواف اليوبيل الذهبي من أبوظبي إكسبو 2020، وحصل الفريق على المركز الأول في الفرقي والفردي لسباق السلم للدراجات الهوائية (حتا - إكسبو) وبطولة الدوري للفردي العام «سباق كلباء للدراجات»، وبطولة النخبة للسيدات في سباق «السلم للدراجات الهوائية»، وبطولة السباق الفردي ضد الساعة للرجال بمنطقة نزوى لمسافة 33 كلم، وتصدر الترتيب العام لطواف الشارقة وإحرازه للمركز الأول، وحقق المركز الأول في سباق الفردي العام للدوري العام للرجال «أم القيوين»، والمركز الأول في سباق الرجال وتحت 23 سنة في منطقة المدام.

وبالنسبة للكرة الطائرة حصل النادي على درع التفوق العام للكرة الطائرة، حيث توج فريق الكرة الطائرة ببطولة الدوري العام، ودوري الناشئين تحت 17 سنة وأشبال الطائرة على الدوري العام لبطولة الأشبال تحت 14 «أ»، وحقق فريق الاشبال «ب» تحت 12 سنة بطولة الدوري العام للأشبال الفئة «ب».

ونال فريق ألعاب القوى بالنادي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية، واستطاع فريق تنس الطاولة من حصد ثنائية الموسم الدوري وكأس رئيس الدولة.

واستطاع فريق الكاراتيه تحقيق عدد من الألقاب على المستويين الفردي والفرقي، وحقق الفريق درع التفوق العام ( رجال، وشباب وسيدات) (كاتا و كوميتيه) ودرع التفوق العام للأشبال والفتيات والناشئين والناشئات ( كاتا وكوميتيه) والترتيب العام شباب وآنسات ( كاتا وكوميتيه) والترتيب العام أشبال وفتيات ( كاتا وكوميتيه) والترتيب العام ناشئين وناشئات (كاتا وكوميتيه)، ودرع الجهاز الفني المتميز، كما حصل على المركز الأول لبطولة نجوم المستقبل الكاتا والكوميتيه للمواطنين، وحققت لاعبتنا شهد خرام من فري المبارزة الميدالية الذهبية لبطولة الدولة تحت 20 سنة لسلاح السيف.

وبالنظر للبطولات التي توجت بها الفرق الجماعية والفردية، فإن مجموع عدد الميداليات الملونة التي حققتها الفرق واللاعبين 141 ميدالية ملونة، 52 ذهبية و39 فضية و50 برونزية، مما يؤكد على قوة اللاعبين والاهتمام الكبير من قطاع الالعاب الرياضية بكافة الألعاب بالنادي.

وتأتي هذه الإنجازات ترجمةً لجهود مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، الذي حرص على توفير كافة أسباب النجاح، وبذلوا جهداً مقدراً أسهم في تحقيق البطولات المذكورة.

من جانبه، تقدم مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي ولكل فرق النادي على ما حققته خلال الموسم المنصرم، مشيداً بالعمل المميز الذي قدمه كل أفراد المنظومة من لاعبين وإداريين وفنيين وعاملين، ووعد مجلس الإدارة بالاستمرار في دعم الفرق المختلفة ومضاعفة الاهتمام بها في المواسم المقبلة سعياً لتحقيق مزيد من الإنجازات.