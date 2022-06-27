لوريان يُصعد مدرب «الرديف»

رين (أ ف ب)

سيتولى ريجيس لو بري مهمة الإشراف على لوريان لمدة ثلاثة أعوام خلفاً لكريستوف بيليسييه، وذلك وفق ما أعلن النادي الذي أنهى الموسم المنقضي من الدوري الفرنسي لكرة القدم في المركز السادس عشر.

وقال رئيس النادي لويك فيري: تمت تسمية ريجيس لو بري لمنصب المدرب بعقد لمدة ثلاثة أعوام، متحدثاً عن "نهاية حقبة" في تفسيره لهذا التغيير الفني في فريق تجنب بقيادة بيليسيه الهبوط موسمين على التوالي.

وبعد مسيرة كروية قصيرة كلاعب، حيث أمضى عامين في الدرجة الأولى بألوان رين ثم ثلاثة في الثانية مع لافال، انتقل لو بري سريعاً إلى التدريب، أولاً مع شباب نادي واسكال الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الرابعة، ثم لثمانية أعوام مع رين حيث أشرف على فريقي تحت 16 عاماً وتحت 18 عاماً.

ووصل في 2012 إلى لوريان حيث تولى مهمة الإشراف على فريق الشباب قبل أن يدرب الفريق الرديف اعتباراً من 2015، وقد نجح خلال الموسم الماضي في قيادته إلى وصافة مجموعته في دوري الدرجة الرابعة، في أفضل ترتيب لفريق رديف لأحد أندية الدرجة الأولى.

وفي السادسة والأربعين من عمره، حصل لو بري مؤخراً على الشهادة التي تخوله التدريب على الصعيد الاحترافي.