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ريس يستعيد ذهبيته بعد 30 دقيقة
ريس يستعيد ذهبيته بعد 30 دقيقة
27 يونيو 2022 14:25

رضا سليم (دبي)
حظي السباح الأميركي جاستن ريس بتعاطف كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جردته لجنة الحكام من الميدالية الذهبية لسباق 50 متراً ظهر في بطولة العالم للسباحة المقامة حالياً في بودابست عاصمة المجر، وعاش 30 دقيقة من القلق والتوتر حتى تم قبول الطعن وإعادة الميدالية له، ليتوج وهو يقف بمفرده على المنصة.
وخطف ريس المركز الأول في السباق بفارق 0.02 من الثانية من مواطنه هانتر أرمسترونج، إلا أن لجنة الحكام استبعدت فوز ريس بالميدالية الذهبية بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، لتقرر أن السباح الأميركي لمس الحائط في نهاية السباق وجسده بالكامل تحت الماء، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية في هذا النوع من الرياضات.
وذهبت الميدالية الذهبية إلى مواطنه أرمسترونج، فيما نال البولندي كساويري ماسيوك البالغ 17 عاماً الميدالية الفضية، ومنحت الميدالية البرونزية للإيطالي توماس شيكون.
ونجح الأميركيون في استعادة حق ريس بالتتويج، بعدما أيدت لجنة الحكام الاستئناف الذي تقدم به الفريق، لتعود الميدالية الذهبية لجاستن ريس مرة أخرى، بينما عاد أرمسترونج للمركز الثاني وماسيوك ثالثاً، وتم سحب برونزية شيكون الذي كان كسر الزمن القياسي في سباق 100 متر ظهر.
وظهر جاستن ريس وحيداً على منصة التتويج وهو يتقلد ميداليته الذهبية في مشهد غريب لم يحدث في بطولات السباحة، وحظي ريس بتعاطف كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن الدقائق الثلاثين من تجريده الفوز لحين عودته إلى منصة التتويج كانت مشحونة بمشاعر مختلطة.
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