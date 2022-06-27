«التصنيف الدولي» ينصف أنس جابر قبل ويمبلدون

برلين (د ب أ)

صعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة حديثاً، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات ويمبلدون، ثالث بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وحققت أنس جابر بذلك أفضل مركز لها في التصنيف خلال مسيرته وقد صعدت إلى المركز الثاني على حساب الإستونية أنيت كونتافيت، التي خصم من رصيدها النقاط الـ305 التي حصدتها من بطولة إيستبورن عام 2021.

وتراجعت أنيت كونتافيت إلى المركز الثالث، بينما حافظت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك على موقعها في الصدارة، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف تغييرات أخرى.

وتحتل المراكز من الرابع إلى العاشر، على الترتيب، باولا بادوسا وماريا ساكاري وأرينا سابالينكا وكارولينا بليسكوفا ودانييلا كولينز وجيسيكا بيجولا وجاربين موجوروزا.

فيما صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز الخامس في التصنيف.

وجاء صعود تسيتسيباس بعد تتويجه بلقب بطولة مايوركا، وقد انتزع المركز الخامس من النرويجي كاسبر رود الذي تراجع إلى الممركز السادس، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف أي تغيييرات أخرى.

وظل الروسي دانييل ميدفيديف في الصدارة ويليه ألكسندر زفيريف ونوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال.

بينما يحتل المراكز من السابع إلى العاشر، كارلوس ألكاراز وأندري روبليف وفيليكس أوجه أليازيمي وهوبرت هوركاتش.