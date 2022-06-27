الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
مهاجم إيراني على «رادار» اتحاد كلباء
مهاجم إيراني على «رادار» اتحاد كلباء
27 يونيو 2022 14:30

فيصل النقبي (كلباء)
دخل مهاجم إيراني يلعب في صفوف الاستقلال على رادار اتحاد كلباء، وذلك للتفاوض معه بغرض التعاقد للموسم المقبل وذلك بتوصية من المدير الفني للفريق الإيراني فرهاد مجيدي، على أن تستكمل المفاوضات خلال الأيام القادمة ليتسنى للاعب في حال الظفر بتوقيعه المشاركة في المعسكر الخارجي.
وتجتمع اللجنة الفنية باتحاد كلباء بشكل شبه يومي، وذلك من أجل بحث احتياجات الفريق واختيار الأسماء المرشحة للانضمام للفريق، بالتعاون مع الجهاز الفني للفريق.
ويرأس اللجنة محمد عبدالله الزعابي عضو مجلس الإدارة ومعه اللاعبان السابقان عادل محمد وحسن سعيد والمدرب الوطني عيسى بوصيم.

اتحاد كلباء
الاستقلال الإيراني
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
علم الإمارات
الإمارات
الإمارات تستضيف اجتماعا لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
اليوم 17:43
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
العصابة تهاجم المعرض
دنيا
عصابة مسلحة تهاجم أحد أكبر معارض الفن في العالم
اليوم 17:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©