مهاجم إيراني على «رادار» اتحاد كلباء

فيصل النقبي (كلباء)

دخل مهاجم إيراني يلعب في صفوف الاستقلال على رادار اتحاد كلباء، وذلك للتفاوض معه بغرض التعاقد للموسم المقبل وذلك بتوصية من المدير الفني للفريق الإيراني فرهاد مجيدي، على أن تستكمل المفاوضات خلال الأيام القادمة ليتسنى للاعب في حال الظفر بتوقيعه المشاركة في المعسكر الخارجي.

وتجتمع اللجنة الفنية باتحاد كلباء بشكل شبه يومي، وذلك من أجل بحث احتياجات الفريق واختيار الأسماء المرشحة للانضمام للفريق، بالتعاون مع الجهاز الفني للفريق.

ويرأس اللجنة محمد عبدالله الزعابي عضو مجلس الإدارة ومعه اللاعبان السابقان عادل محمد وحسن سعيد والمدرب الوطني عيسى بوصيم.