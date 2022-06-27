موسم «أبطال مدارس أبوظبي» يحقق النجاح بـ 17 ألف طالب



أبوظبي (الاتحاد)

اختُتم موسم أبطال مدارس أبوظبي للموسم 2021 - 2022 بنجاحات مميزة، بعد تتويج الفرق الفائزة وتكريم اللاعبين المتميزين، في نادي الجزيرة في أبوظبي، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومحمد خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي.

وكانت المبادرة التي تبناها مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة وشركة إنسبيراتوس، قد انطلقت أكتوبر الماضي وسط مشاركة طلابية واسعة وصلت إلى 17000 طالب وطالبة، من مختلف الحلقات الدراسية، من 155 مدرسة حكومية وخاصة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بواقع 255 فريقاً تم تدريبهم من قبل 180 مدرساً ومدرسة للتربية البدنية في 5 رياضات، وهي كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وألعاب القوى، حيث أسفرت المبادرة خلال مراحلها عن اكتشاف 66 موهبة من مختلف الرياضات، تمكنوا من الانضمام لفرق المراحل العمرية في أندية أبوظبي بواقع (47 لاعباً لنادي العين - 11 لاعباً لنادي الجزيرة - 8 لاعبين لنادي بني ياس).

وشهد الحفل الختامي تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وتكريم اللاعبين المتميزين، كما تم الإعلان عن فريق الأحلام لموسم 2021-2022 في رياضتي كرة القدم وكرة السلة من طلاب الحلقة الثالثة.

وستحظى الفرق الفائزة في منافسات كرة القدم (عبد القادر الجزائري- أكاديمية جيمس الأميركية - المهارات الخاصة - فاطمة بنت مبارك) بفرصة السفر لمعسكر تدريبي وترفيهي في مدينة مانشستر الإنجليزية وزيارة لملعبي الاتحاد والأولد ترافورد لمدة أسبوع، بينما سيسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد فرق المدارس الفائزة في بقية الرياضات (أبوظبي الدولية فرع محمد بن زايد - مدرستنا الثانوية الإنجليزية - القمة الدولية - النموذجية - معهد التكنولوجيا التطبيقية فرع محمد بن زايد - التعاون - دار العلوم) بالإضافة للطلاب الحائزين على الميداليات الذهبية في ألعاب القوى، وذلك لإجراء معسكر تدريبي وترفيهي وزيارة لملعب سانتياغو برنابيو.

وبهذه المناسبة أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن «مبادرة أبطال مدارس أبوظبي حققت الهدف، وسط مشاركة أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات منذ الانطلاقة شهر أكتوبر الماضي».

أضاف العواني: «نبارك لجميع أبنائنا من الطلبة والطالبات هذا النجاح الكبير بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، والشكر موصول لشركائنا في مؤسسة التعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، وشركة انسبيراتوس، على دعمهم المتواصل للمبادرة، كما نتوجه بالشكر الجزيل لإدارات المدارس المشاركة في أبطال مدارس أبوظبي، وكل من ساهم في نجاح هذا الكرنفال الطلابي الرياضي المميز».