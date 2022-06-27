فالكه يطعن على إدانته بالرشوة

زيوريخ (رويترز)

قال الفريق القانوني لجيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إنه سيطعن على إدانته بقبول رشوة في قضية تتعلق بحقوق البث الخاصة بكأس العالم.

وأدانت محكمة استئناف سويسرية يوم الجمعة الماضي الفرنسي فالكه "61 عاماً" بتهمة الرشوة وتزوير وثائق، لكنها برأته من ارتكاب مخالفات إدارية أخرى وقضت بحبسه لمدة 11 شهراً، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف فرنك سويسري مع إيقاف التنفيذ أيضاً.

وعمل فالكه أميناً عاماً للفيفا ما بين 2007 و2015.

وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك في 2020 من تهمتي تلقي الرشوة وارتكاب مخالفات جنائية كبيرة، لكن الادعاء السويسري طعن على القرار.

وقال محاموه عبر البريد الإلكتروني: فالكه لم يضر بالفيفا ومن ثم تم التأكيد منطقيا على تبرئته الكاملة من تهم سوء الإدارة".

ووصف المحامون قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أدنى بتبرئة فالكه في عام 2020 من تهم فساد، بأنه "خطأ فادح"، وقالوا إن العقود المعنية كانت لصالح الفيفا وتمت الموافقة عليها على جميع مستويات المنظمة العالمية لكرة القدم. وقال المحامون إنهم سيرفعون القضية إلى المحكمة العليا في سويسرا وبالتالي فإن حكم الإدانة ليس نهائياً.