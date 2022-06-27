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تشيك ثالث الراحلين عن تشيلسي
تشيك ثالث الراحلين عن تشيلسي
27 يونيو 2022 13:27

لندن (أ ف ب) 
بات الحارس الدولي التشيكي السابق بتر تشيك ثالث الراحلين عن نادي تشيلسي الإنجليزي بعد انتقال ملكيته إلى كونسورتيوم يرئسه رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي، وذلك باستقالته من منصبه الاستشاري.
وكان الرئيس الأميركي للنادي بروس باك والمديرة التنفيذية الكندية-الروسية مارينا جارنوفسكايا أعلنا أيضاً رحيلهما عن نادي غرب لندن الأسبوع الماضي.
وكان تشيك الذي أحرز في صفوف تشلسي 13 لقباً عندما دافع عن ألوانه، عين مستشاراً فنياً عندما اعتزل اللعب عام 2019.
وقال تشيك في بيان على موقع النادي الرسمي: شعرت بامتياز لشغل هذا المنصب في تشيلسي في الأعوام الثلاثة الماضية. أشعر بان الوقت قد حان لكي أتنحى.
وأضاف: أنا سعيد لأن النادي في وضعية جيدة مع المالكين الجدد وأنا واثق من تحقيقه النجاحات في المستقبل داخل الملعب وخارجه.
وسيشغل بوهلي حالياً منصب رئيس النادي والمدير الرياضي بصورة موقتة، وهو قال مشيداً بتشيك: بتر عنصر أساسي من عائلة تشيلسي. نتفهم قراره بترك منصبه ونشكره على مساهماته كمستشار وتفانيه في خدمة النادي وأنصاره.

بيتر تشيك
تشيلسي
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