لوس أنجلوس يغازل بيل بشراكة «طويلة الأمد»

لندن (د ب أ)

أكد نادي لوس أنجلوس أف.سي الأميركي لكرة القدم، أنه يتطلع إلى «شراكة طويلة الأمد» عبر التعاقد مع النجم الويلزي الدولي جاريث بيل.

وكشف جاريث بيل، أنه وافق على الانضمام إلى لوس أنجلوس، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وسعى جاريث بيل «32 عاماً» للمشاركة مع فريق جديد من أجل الحفاظ على لياقته، استعداداً لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وفي أول تعليق رسمي من النادي الأميركي على الصفقة، لم يناقش جون تورينجتون، الشريك في رئاسة النادي، مدة عقد بيل، وإنما أبدى ثقة في استمرار التعاقد إلى ما بعد مونديال قطر، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال تورينجتنون في مؤتمر صحفي عقد أمس: أود الدخول في تفاصيل، لكن وفقاً للسياسة المتبعة، لن أفعل.

وأضاف: ما يمكنني أن أقوله لكم هو إن لوس أنجلوس أف.سي وجاريث يأملان في أن تكون شراكة طويلة الأمد، وخطوة بالنسبة لجاريث وعائلته.

وتابع: الأمر لا يتعلق بالتعاقد لستة أشهر فقط من أجل كأس العالم. فقد كنا دائماً نتحدث بشأن فترة أطول من هذه. هذا كان واضحاً من جانب جاريث وممثليه.

وأضاف: بالطبع نحن نتوقع أن يكون لاعباً من الطراز الأول لدينا، وفي الدوري. لكننا نتعامل مع هذا الأمر بعقلانية.

ومن المنتظر أن يصل بيل إلى لوس أنجلوس خلال الأسابيع المقبلة، وربما يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأميركي في مواجهة لوس أنجلوس جالاكسي في أوائل يوليو المقبل.

وقال تورينجتون الذي يشغل أيضاً منصب المدير العام للنادي: ليس لدينا تاريخ محدد. السوق لدينا تفتح في أوائل يوليو، وحينها فقط يمكننا تسجيله.