جاكسون.. ثالث أسرع زمن في تاريخ الـ 200 متر

كينجستون (رويترز)

سجلت شيريكا جاكسون ثالث أسرع زمن على مر العصور في سباق الـ 200 متر، بعدما أنهت السباق في 21.55 ثانية، لتحقق ثنائية السرعة في البطولة الجاميكية لألعاب القوى في كينجستون.

وأضافت العداءة البالغ عمرها 27 عاماً لقب سباق 200 متر إلى لقب سباق 100 متر الذي حققته يوم الجمعة.

واحتلت إيلين طومسون-هيرا المركز الثاني بزمن بلغ 22.05 ثانية، بينما جاءت شيلي-آن فريزر-برايس في المركز الثالث بزمن 22:14 ثانية.

وسجلت الراحلة فلورنس جريفيث جوينر رقمها القياسي العالمي الذي صمد طويلاً، والبالغ 21.34 ثانية في 1988، بينما سجلت طومسون-هيرا 21:53 ثانية لتحقق ثنائية السرعة في أولمبياد طوكيو العام الماضي وهما أسرع زمنين في التاريخ.

ورداً على سؤال: هل توقعت تسجيل هذا الزمن؟ قالت جاكسون: بصراحة لا. لم أتوقع تسجيل هذا الزمن السريع.

ولم تكن جاكسون الفائزة ببرونزية سباق 100 متر في طوكيو راضية تماماً عن الأداء.

وأضافت: في الأسابيع الثلاثة المقبلة سأعمل مع المدرب بول فرانسيس لتصحيح الأخطاء وتحسين بعض الأمور.

وفاز أندرو هودسون، الذي أبدل الولاء مؤخراً ليدافع عن ألوان جاميكا بدلاً من الولايات المتحدة، بسباق 200 متر للرجال في 20.10 ثانية متفوقاً على يوهان بليك الذي سجل 20.31 ثانية ونايجل إيليس الذي سجل 20.41 ثانية. وفي سباق 110 أمتار حواجز للرجال تعافى البطل الأولمبي هانسل بارتشمنت من بداية بطيئة ليلحق بمنافسه عمر مكلاود ويفوز في النهاية بزمن بلغ 13:14 ثانية.

وقال بارتشمنت: أسعى دائماً للحفاظ على طريقتي لأني أشعر أن الكثير من الناس قد يصابون بالارتباك في السباق مع تقدمهم لذلك أحاول دائماً الحفاظ على تركيزي لمنحي أفضلية.

واحتل رشيد برودبل المركز الثاني بزمن 13.20 ثانية، بينما جاء أورلاندو بينيت ثالثا بزمن 13:28 ثانية.

واصطدم مكلاود، بطل أولمبياد 2016 وبطل العالم 2017، في حاجز ليحتل المركز الأخير.

وكانت بريتاني أندرسون عند حسن ظن عشاقها بصفتها أبرز المرشحات للفوز بسباق 100 متر حواجز للسيدات، حيث عبرت خط النهاية في 12.53 ثانية متقدمة على صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو ميجان تابر (12.60 ثانية) ودانييل وليامز (12.66 ثانية).

وقالت أندرسون: كنت أسعى بالطبع لتحقيق أفضل زمن شخصي لكن الأمطار أفسدت كل شيء لكني حافظت على تركيزي في النهاية.

وحققت كانديس مكلاود أفضل زمن لها هذا الموسم بلغ 50.29 ثانية، لتتفوق على حاملة اللقب ستيفاني-آن مكفرسون (50.49 ثانية)، وتفوز بأول لقب لها في البطولة الوطنية في سباق 400 متر. واحتلت كاروكي يانج المركز الثالث بزمن 50.76 ثانية.

وفاز جيفون باول بسباق 400 متر للرجال في 45.50 ثانية، متفوقاً على ناثون ألين الذي سجل 45.64 ثانية، وأنطوني كوكس الذي سجل 45.65 ثانية.

وفي وقت سابق كافح نافاسكي أندرسون تحت الأمطار ليفوز بسباق 800 متر للرجال في دقيقة واحدة و48.53 ثانية بينما حرمت كريسان جوردون-باول منافستها ناتويا جول من لقبها التاسع في سباق السيدات.

وفاز أودين ريتشاردز، الحاصل على برونزية بطولة العالم 2015، بلقبه التاسع في مسابقة دفع الجلة بعد أن سجل 19.58 متر.