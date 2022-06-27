«رئيس الرابطة الإيطالية» على رأس «البلدية»

روما (أ ف ب)

انتُخِب لاعب وسط روما والمنتخب الإيطالي السابق داميانو تومازي رئيساً لبلدية مدينة فيرونا «شمال البلاد» في الانتخابات التي أجريت على المنصب، بعدما نال 54.4% من الأصوات.

وتفوق ابن الـ48 عاماً على الرئيس المنتهية ولايته فيديريكو سبوارينا الذي نال 46.6% من الأصوات.

ولا ينتمي تومازي إلى أي حزب سياسي، لكنه تلقى دعماً في الجولة النهائية من الحزب الديمقراطي «يسار الوسط» وائتلاف أحزاب أخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها تومازي منصباً إدارياً مهماً، إذ قضى مدة تسعة أعوام كرئيس لرابطة اللاعبين الإيطاليين المحترفين بين 2011 و2018.

وولد تومازي في فيرونا التي بدأ فيها مسيرته الكروية من خلال أكاديمية نادي هيلاس فيرونا، الذي لعب لفريقه الأول بين 1993 و1996، قبل أن يحل في روما، حيث تألق طيلة 10 أعوام من 1996 حتى 2006 وفاز معه بآخر ألقابه في الدوري المحلي عام 2001 بقيادة المدرب الفذ فابيو كابيلو.

انتقل بعدها إلى الدوري الإسباني للدفاع عن ألوان ليفانتي حتى 2008، قبل الانتقال ولأشهر معدودة إلى كوينز بارك رينجرز، الذي كان يلعب في المستوى الإنجليزي الثاني «تشامبيونشيب»، ثم إلى الدوري السوبر الصيني للدفاع عن ألوان تيانجين تيدا لموسم واحد، قبل العودة للعب في بلاده ضمن الدرجات الدنيا حتى 2019.

وخاض تومازي 25 مباراة مع المنتخب الإيطالي بين 1998 و2003 وخاض معه مونديال 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية.