«يد الشارقة» تجدد عقود المحترفين

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة عن تمديد عقود لاعبي فريق رجال كرة اليد المحترفين الدوليين، التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نايم، للموسم الجديد 2022-2023، كما أكدت على استمرار اللاعب المصري محمود فايز جناح الفريق، للموسم الثالث توالياً في فئة مواليد الدولة، وذلك دعماً للاستقرار الفني لرجال كرة اليد الحاصلين على رباعية الموسم الماضي.

وأوضحت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة أن جميع أعضاء الجهاز الفني لفريق رجال كرة اليد مستمرون مع الفريق للموسم المقبل، وهم المدرب الجزائري سفيان حيواني، وجمعة العشر، مساعد المدرب، والتونسي عادل مرابط، مدرب حراس المرمى، وعلاء الدين تقية، المعد البدني.

وقال سفيان حيواني مدرب الفريق الأول لكرة اليد: سعيد للغاية بمواصلة العمل مع فريق كبير مثل نادي الشارقة صاحب الشعبية الجماهيرية والاهتمام بكرة اليد، وأرى نفسي محظوظاً بالتعاون مع إدارة النادي التي توفر كل متطلبات النجاح، ومع مجموعة من اللاعبين المتميزين من أبناء النادي والمحترفين.

وأضاف: شاركنا معاً منذ بداية هذا المشروع الناجح 2014 وقد حقق النادي خلاله ما يقرب من 20 بطولة محلية وخارجية، مما يدل أن سر النجاح هو المنظومة. الحفاظ على المكتسبات والاستمرار في حصد الألقاب أمر صعب ويحتاج عقلية تستطيع الإنجاز تحت الضغوط، وهذه الأجواء تعتبر إيجابية لتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة النجاح.

وأوضح حيواني: طموحنا هو الوصول لمنصات التتويج الآسيوية المؤهلة للسوبر جلوب العالمية، ونتمنى التوفيق في تحقيق أهدافنا، ونسعى دائماً لدمج عناصر جديدة في التشكيلة الأساسية للفريق الأول من مواهب النادي بالمراحل السنية، لضمان سلاسة في آلية تواصل الأجيال داخل الفريق، بالتوازي مع حرصنا على تماسك هوية وشخصية البطل، مع النظر لمستقبل الفريق في نفس الوقت، وهي عملية معقدة تحتاج تعامل فني وإداري خاص جداً.

واختتم قائلاً: أتقدم بالشكر إلى زملائي بالفريق الإداريين والمساعدين الفنيين والإعداد البدني والطبي على جهودهم، نحن نعمل بروح الفريق الواحد، بمساعدة ودعم من إدارة النادي وكوادر الخدمات المساندة والفريق الإعلامي بالنادي، لخدمة هدف واحد وهو نجاح الفريق في تحقيق الطموحات. كما أتوجه بالشكر إلى جمهور نادي الشارقة على دوره الإيجابي مع الفريق، وأتابع تفاعله ودعمه لرجال اليد بالمباريات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ونعدهم بمزيد من الانتصارات في الموسم المقبل.

يذكر أن مسابقات موسم 2022-2023 لفرق الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار لكرة اليد تنطلق 16 سبتمبر 2022 وتدخل فرق نادي الشارقة الموسم الجديد وهي تحمل ألقاب جميع المسابقات بكافة الفئات محققة رقماً قياسياً غير مسبوق 11 بطولة من 11.