لي يتقدم بثبات نحو «العودة الكبيرة» إلى دبي

دبي (الاتحاد)

اقترب الصيني هاوتونج لي من التأهل إلى البطولة الختامية لجولة دي بي وورلد للجولف، التي ستقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل، بعدما توج بلقب بطولة «بي إم دبليو» المفتوحة في مدينة ميونيخ الألمانية، ليتقدم 38 خطوة ويصبح بالمركز السابع عشر بحسب التصنيف الأسبوعي الصادر أمس للجولة التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

ويتطلع لي للعودة إلى دبي التي كانت بوابته نحو العالمية في عام 2018، عندما توج وقتها بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ليكون أول ألقابه خارج بلاده الصين، وأصبح أول لاعب آسيوي في التاريخ يحقق لقب البطولة العريقة التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي ضمن جولة دي بي وورلد.

جاء فوز الصيني باللقب بعد اللجوء لجولة فاصلة مع البلجيكي توماس بيترز، ليحقق 460 نقطة ويصبح رصيده الإجمالي هذا الموسم 849.9 نقطة.

ورغم حلول بيترز بالوصافة، فإن البلجيكي الذي استهل موسمه بالفوز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في شهر يناير الماضي، كسب 305 نقاط، ليتقدم خطوتين ويصبح بالمركز الرابع على لائحة ترتيب جولة دي بي وورلد، برصيد 2,044.7 نقطة.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وسيكون ختام الموسم في دبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مع بطولة جولة دي بي وورلد، والتي ستصبح أول حدث للجولة خارج بطولات الماسترز والعالم التي تقدم جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي.