926 ميدالية للفائزين بـ «ألعاب مدارس دبي»

دبي (الاتحاد)

أسدل مجلس دبي الرياضي الستار على النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ونظمتها شركة «إي أس أم»، خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى يونيو الجاري، بالتعاون مع المدارس الخاصة بدبي.

وشهدت «ألعاب مدارس دبي» مشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة تنافسوا في 13 لعبة رياضية هي: كرة السلة، البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الجولف، الكريكت داخل القاعات المغطاة، الكريكت، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الإلكترونية.

وشهدت الدورة التي أقيمت برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، مشاركة أكثر من 60 مدرسة من مختلف المدارس بدبي، حيث إن المشاركة في الدورة الرياضية كانت مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، كما تم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، حيث وُجد في المنافسات ممثلون عن أندية دبي لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم، وتتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما تم خلالها إنشاء ملف رياضي لكل لاعب يسجل في الدورة بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.

وتم توزيع 926 ميدالية على الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات بجميع الرياضات المدرجة في الدورة.

وجاء تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية، حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية.