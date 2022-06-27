إسماعيل.. «التجديد التاسع» في عجمان

رضا سليم (دبي)

جددت إدارة نادي عجمان عقد محمد إسماعيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وهو التجديد التاسع الذي تقوم به إدارة «البرتقالي» استعداداً للموسم الجديد، حيث بدأت مبكراً بالتجديد للمدرب جوران تيفجوديتش ومن بعده المحترف المغربي وليد أزارو لمدة عامين، كما تم تجديد استعارة سعيد سليمان من شباب الأهلي للموسم الثاني على التوالي، ثم عبدالله صالح وبلال يوسف والسلوفيني ميرال ساماردجيتش، بالإضافة إلى تجديد عقد المدافع الشاب عبدالرحمن راكان، ثم أيضا ًعقد احتراف مع الشاب عبدالله عبدالعزيز.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة التجديد مع حسين عبدالرحمن خلال الأيام المقبلة، بعدما اتفقت معه إدارة النادي على التفاصيل.

ويأتي التجديد مع هذا الكم الكبير من اللاعبين على مستوى المواطنين والأجانب من أجل استقرار الفريق، حيث طلب جوران استمرار هذه المجموعة، والتي انسجمت مع فكره ويسعى أن تكمل المسيرة للأفضل في الموسم المقبل كما أن المستوى الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي والنتائج الجيدة أمام الفرق الكبيرة حفز اللاعبين للاستمرار دون أن تجد الإدارة معاناة في حسم التفاوض معهم كون الجميع يشيد بالروح الجماعية والبيت الواحد داخل النادي.

هذا الأمر أكده ميرال مدافع الفريق بأنه لم يفكر طويلاً في اتخاذ قرار التجديد بسبب أسلوب التعامل من جانب إدارة النادي واللاعبين الذي يخلق روحاً إيجابية ويساعد على النجاح والتميز، وقال: «كلنا أسرة واحدة»، متعهداً لجماهير البرتقالي أنه سيبذل قصار جهد لمواصلة الأداء الجيد في الموسم المقبل.

ولم تنته مهمة إدارة النادي للتجهيز للموسم الجديد على مستوى التعاقدات، حيث لم يتم حسم هوية بقية اللاعبين المحترفين حيث لا يوجد في الفريق سوى 3 محترفين، كما تبحث إدارة النادي عن بديل البرازيلي لياندرو المعار من شباب الأهلي على مدار موسمين للفريق، ولم يحسم ناديه استمرار إعارته من عدمه.

وطبقاً لمنظومة جوران يحتاج الفريق إلى مهاجم صريح للعب بجوار وليد أزارو في الهجوم وأيضاً لاعب وسط مهاجم مشابه لأداء لياندرو وفراس بالعربي للتقدم من الخلف للأمام، وسيكون النادي قد قطع شوطاً كبيراً في حال موافقة الرفاع البحريني على إعارة علي مدن لاعب العروبة السابق.