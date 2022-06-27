«مستشار ماني» يكشف مفاجأة برشلونة وسان جيرمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف باكاري سيسيه المستشار الخاص للنجم الدولي السنغالي ساديو ماني، المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونيخ الألماني، قادماً من ليفربول الإنجليزي، النقاب عن أن «أسد التيرانجا» كان في طريقه للعب لبرشلونة الإسباني عام 2021، بترشيح من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان لاعباً وقتها في البارسا، في فترة وجود الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق.

وقال سيسيه إن ميسي سعى بقوة لجذب ماني واقترح اسمه على إدارة النادي الكتالوني والمديرالفني، وألح في طلب ضمه لكونه في رأيه أحد أفضل المهاجمين في العالم.

وأضاف سيسيه، في حديث لبرنامج «بعد الكرة» (After Foot) على شبكة راديو مونت كارلو سبورت، إن ميسي كان يستعد آنذاك لتجديد عقده مع البارسا، وكان اسم ماني مطروحاً من جانبه ضمن اللاعبين الذين يريدهم معه في «الكامب نو»، إلى جانب قلب دفاع أرجنتيني لم يكشف عن اسمه، ولكن ماحدث في نهاية الأمر إن ميسي هو الذي رحل عن برشلونة وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في مفاجأة لم يتوقعها أحد.

جدير بالذكر إن ميسي كان على اقتناع كبير بأن ماني هو الرجل المناسب للعب في برشلونة ولهذا سعى إلى ضمه قبل أن يرحل، بل إنه لشدة إعجابه بادائه وموهبته ومهاراته وأهدافه، اعتبره أفضل لاعب في العالم عام 2019 وأعطاه صوته، في اختيارات جائزة الكرة الذهبية، التي حصل عليها ميسي، وجاء ماني فيها في المركز الرابع.

كما كشف مستشار ماني النقاب أيضاً عن أن النجم المتوج بكأس الأمم الأفريقية هذا العام، والذي قاد «أسود التيرانجا» للتأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة بقطر2022، تلقى هذا العام أكثرمن اتصال من جانب باريس سان جيرمان عن طريق البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق للنادي الباريسي الذي حاول كثيراً معه، بل وحدث بينه وبين وكيل ماني لقاء وناقشا خلاله احتمالات إنتقال ماني إلى «حديقة الأمراء»، غير أن الاتصالات توقفت بعد ذلك نظراً لأن البرازيلي ليوناردو أصبح «محروقاً» في سان جيرمان ومعرض للإقالة في أي وقت وهو ما حدث فعلاً بعد ذلك وحل محله الفرنسي لوي كامبوس.

وعن الأسباب التي دفعت ماني للعب في ألمانيا وتحديداً لبايرن ميونيخ، قال سيسيه: البايرن قدم مشروعاً رياضياً شديد الإغراء، ولايمكن أن يرفضه أي لاعب.

وأضاف قائلاً: بعد 6 سنوات أمضاها ماني في ليفربول، كان من الضروري البحث عن خوض تحدٍ جديد في مكان آخر، لأنه حقق كل شيء مع «الريدز»، ويستيقظ كل يوم على رؤية نفس الوجوه.

وإختتم سيسيه حديثه بقوله: الأهم من ذلك كله إنه من الناحية المادية، أصبح ماني من أعلى اللاعبين راتباً في «البوندسليجا».