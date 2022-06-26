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الرياضي
الترجي بطلاً للدوري التونسي
الترجي بطلاً للدوري التونسي
27 يونيو 2022 01:12

تونس (د ب أ)
توج فريق الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم، للمرة الـ32 في تاريخه والسادسة على التوالي، بعد فوزه على اتحاد بن قردان 2 / 1، في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج.
وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل الاتحاد المنستيري مع الصفاقسي /2 2، وتعادل النجم الساحلي والأفريقي سلبياً.
وتقدم اتحاد بن قردان بهدف سجله فخر الدين العوجي في الدقيقة السادسة، وتعادل محمد علي بن حمودة في الدقيقة 85 للترجي، قبل أن يسجل إلياس شتي هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وأهدر محمد علي بن رمضان ركلة جزاء للترجي في الدقيقة 40، ورفع الترجي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد اتحاد بن قردان رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السادس.
وفي المباراة الثانية، تعادل الاتحاد المنستيري مع ضيفه الصفاقسي 2/2 ولكن هذا لم يكن كافيا للتتويج باللقب.
وسجل هدفي الصفاقسي شادي الهمامي في الدقيقتين 21 و35، فيما سجل هدفي الاتحاد المنستيري روجير أوهولو في الدقيقة 71 ، ويوسف العبدلي في الدقيقة .88 وشهدت المباراة طرد محمد الصغراوي لاعب الاتحاد المنستيري في الدقيقة 77، ورفع الصفاقسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الترجي.
وفي المباراة الثالثة، تعادل النجم الساحلي مع الأفريقي التونسي سلبياً.
وشهدت المباراة طرد ياسين الشماخي لاعب الأفريقي في الدقيقة 77، ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس كمار فع الأفريقي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

الترجي
النجم الساحلي
الأفريقي التونسي
الدوري التونسي
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