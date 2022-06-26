رودولفو يطلب 52 يوماً لإقامة 5 معسكرات لـ «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة رودولفو أروابارينا تصوراته الخاصة بروزنامة تحضيرات «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة، عبر تحديد 4 معسكرات أساسية خلال الموسم، بالإضافة لمعسكر أخير بنهاية الموسم الرياضي وبعد ختام الدوري في 26 مايو المقبل، ولكنه ينطلق فقط حال تقرر إقامة كأس آسيا 2023 في يونيو المقبل. ووصل إجمالي أيام تجمعات المنتخب خلال توقفات الدوري إلى 4، بينما يتبقى التوقف الأخير والخامس بعد انتهاء الموسم بمجموع 52 يوماً من التجمع على 5 معسكرات مختلفة، فيما سيخوض «الأبيض» خلال تحضيراته بكل معسكر في الأغلب مباراتين وفي بعض المعسكرات سيكتفي بمباراة دولية واحدة، بما يجعل مجموع ودياته من 8 إلى 10 تجارب دولية ودية، بعضها مع منتخبات أوروبية طلبت مواجهة «الأبيض» كما سبق وأن أشارت «الاتحاد».

وسيكون التوقف الأول للدوري بعد انطلاقه بـ3 جولات، حيث سينطلق الموسم بدوري أدنوك للمحترفين يومي 2 و3 سبتمبر الماضي، وتخوض الأندية 3 جولات قبل أن يدخل «الأبيض» التجمع الأول له الموسم المقبل لمدة 11 يوماً للفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر، وينتظر أن يخوض المنتخب تجربتين وديتين أيام 23 و27 سبتمبر، وهو ما يعني اتجاه جهاز المنتخب للاستغناء عن خوض تجمع خارجي أغسطس المقبل بإحدى الدول الأوروبية.

بينما سيكون المعسكر الثاني للمنتخب الوطني لمدة 8 أيام للفتة من 13 وحتى 20 نوفمبر المقبل، ويتوقع أن يشهد تجربتين وديتين، أيام 15 و20 من نفس الشهر وربما ستكون مع منتخبين من المنتخبات المشاركة في كأس العالم بالدوحة في نفس الشهر.

أما المعسكر الثالث الذي طلبه الجهاز الفني لـ«الأبيض»، ويسبق المشاركة في خليجي 25 المقرر إقامته 6 يناير المقبل، فسيكون لمدة 11 يوماً وللفترة من 26 ديسمبر حتى 5 يناير، ولم يتحدد ما إذا كان سيكتفي خلاله الجهاز الفني بودية واحدة أو سيطلب وديتين.

أما في حالة تأجيل البطولة، فكشفت المصادر أن تجمع المنتخب سيكون قائماً للترتيب لوديتين على الأقل، خلال نفس الفترة وربما تزيد يومين إضافيين.

فيما سيكون المعسكر الرابع للمنتخب الوطني، لمدة 8 أيام وقبل انطلاق بطولة غرب آسيا للمنتخبات التي تستضيفها الدولة من 20 مارس وحتى 2 أبريل المقبلين، حيث سيدخل المنتخب الوطني تجمعه من 12 وحتى 19 مارس، ويخوض ودية للتحضير للمواجهات المرتقبة في البطولة. أما المعسكر الأخير، فيتوقع أن يكون لمدة 14 يوماً، حال استمرت البطولات كما هي دون تغيير «خليجي 25 وغرب آسيا»، وفي حال تم الاستقرار على استضافة كوريا الجنوبية أو اليابان لكأس آسيا 2023 في 11 يونيو المقبل كما كان مقرراً سابقاً، ويبحث الاتحاد الآسيوي عن دولة تستضيف البطولة بدلاً من الصين، في نفس الموعد أو ربما ترحيلها لموعد آخر، ربما أواخر 2023 أو أوائل 2024.

وسيكون تجمع المنتخب عقب نهاية الدوري وتحديداً من يوم 27 مايو وحتى 10 يونيو المقبلين.