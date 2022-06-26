«المحطة 5».. أحمد عمر يقود سلة الشارقة

دبي (الاتحاد)

تعاقد نادي الشارقة مع المصري أحمد عمر، مدرباً للفريق الأول لكرة السلة بالنادي، ليحل بذلك بدلاً من المدرب الوطني المخضرم عبدالحميد إبراهيم، على أن يبدأ المدرب إعداده للموسم الجديد في أوائل الشهر المقبل.

وكان فريق الشارقة قد توج في الموسم المنتهي بلقب واحد فقط وهو كأس الاتحاد في بداية الموسم.

ولم يحالف الحظ «الملك الشرقاوي» في الموسم المنتهي ليس فقط على مستوى الفريق الأول، بل في المراحل السنية أيضاً، حيث تواجد الفريق في كل النهائيات، ولكنه توج فقط بلقبين فقط، مع امتلاك قاعدة عريضة من اللاعبين في كافة المراحل، كما أن الفريق الأول لم يكن موفقاً في اختياراته للاعب الأجنبي في الموسم الماضي.

واللافت للنظر أن الرصيد الأكبر من اللاعبين الدوليين حالياً سواء المنتخب الأول أو الشباب من بيت الشارقة، وهو مؤشر إيجابي بأن الجهاز الفني السابق بقيادة عبدالحميد إبراهيم ساهم في صناعة عدد من مواهب اللعبة لتستفيد بها المنتخبات الوطنية.

ومحطة أحمد عمر الجديدة مع الشارقة ستكون رقم (5) في ملاعبنا بعد تدريبه من قبل لأندية الشباب «سابقاً» والوصل والنصر وشباب الأهلي، لتكون الإمارة الباسمة المحطة الخامسة التي يبحث فيها عن مجد جديد مع اللعبة كمدرب، واستعادة «الملك» للبطولات المحلية والانطلاق نحو القارية.

وكان اللقب الأخير له مع شباب الأهلي هو رقم (20) في مسيرته التدريبية، وتاريخ أحمد عمر مع أندية السلة بالدولة مشرف للغاية، حيث تولى تدريب نادي الشباب لمدة 14 عاماً، فاز خلالها بالبطولة الخليجية للأندية، و4 مرات دوري عام، و4 مرات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و3 مرات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، و2 كأس الاتحاد، إضافة إلى بطولة نادي الشباب الدولية.

بعدها انتقل أحمد عمر إلى نادي الوصل وفاز معه ببطولة صاحب السمو رئيس الدولة، ثم انتقل إلى نادي النصر وتوّج ببطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وبعدها شد الرحال إلى نادي شباب الأهلي هذا الموسم، ليتوج معه بكل الألقاب المحلية التي شارك فيها، وهي (3 بطولات: الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة).