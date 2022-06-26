تيتيباس يتخلص من «كابوس العشبية»

لندن(رويترز)

يعتقد اليوناني ستيفانوس تيتيباس، أنه رد على المشككين في إمكاناته قبل بطولة ويمبلدون للتنس، بفوزه بلقبه الأول على الملاعب العشبية والتتويج في مايوركا.

وتغلب اللاعب اليوناني المصنف السادس عالمياً على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6-4 و3-6 و7-6، في المباراة النهائية لبطولة ذات 250 نقطة يوم السبت، قبل ثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام، حيث لم يسبق له هناك عبور الدور الرابع.

وقال تيتيباس: شكك الناس في أنني أستطيع اللعب على العشب... من الإنصاف القول إني لم أشك في نفسي أبداً. أصررت على أنه يمكنني اللعب على هذه الأرضية وتبقى من الأرضيات المفضلة لدي في التنس. كنت واثقًا من ذلك. لقد أثبتت نفسي الأسبوع الماضي أنها ليست أرضية لا أحبها. أحب اللعب على العشب، ربما أكثر من الملاعب الرملية.

وأضاف: كان العام الماضي صعبًا بالنسبة لي. لم ألعب مباراة واحدة قبل ويمبلدون على العشب. كنت أحاول اللعب على العشب كما فعلت على الملاعب الرملية، وكان ذلك خطأً فادحاً.

وقال تيتيباس، الذي خسر أمام الأميركي فرنسيس تيافو في الدور الأول لويمبلدون العام الماضي، إنه شاهد مقاطع فيديو لتحليل نقاط ضعفه.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً: يمكنني أيضًا أن أقول إنه من خلال التدريبات التي خضتها، والمباريات الودية التي خضتها من قبل، بدا أن كل شيء كان بعيدًا بعض الشيء.

وقال تيتيباس إنه لا يعتبر نفسه منافسًا على اللقب حتى الآن، حيث يعيش وصيف بطل العام الماضي ماتيو بريتيني فترة تألق ويعد من بين أبرز اللاعبين الذين لم يحرزوا اللقب.

وقال تيتيباس: ربما سأحتاج إلى الاقتراب مما فعله العام الماضي، ثم أرى ما إذا كنت قادرًا على أن أصبح بطلاً محتملاً في المستقبل. لكن علي أن أبدأ صغيرًا أولاً.

وتابع: لم ألعب بشكل جيد في المباراتين الأخيرتين لي في ويمبلدون. أريد أن أقدم شيئًا مختلفًا.