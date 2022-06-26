«الأخضر» السعودي يعسكر للمونديال في أبوظبي

الرياض (أ ف ب)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خوض منتخب بلاده مباراتين وديتين إعداديتين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ضد آيسلندا وبنما في أبوظبي في نوفمبر المقبل.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الإيسلندي في السادس من نوفمبر، على أن يلتقي نظيره البنمي بعدها بأربعة أيام، قبل العودة إلى العاصمة الرياض لمواجهة كرواتيا في 16 من الشهر ذاته.

ويخوض "الأخضر" مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل أمام الإكوادور والولايات المتحدة في 23 و27 منه في مدينة مورسيا الإسبانية.

وكان المنتخب السعودي خاض مباراتين وديتين في يونيو الجاري أمام كولومبيا وفنزويلا خلال المعسكر الذي أقامه في مدينه أليكانتي الإسبانية وخسرهما بنتيجة واحدة صفر-1.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وتشارك السعودية في المونديال للمرة السادسة في تاريخها بعد 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، أفضلها الأولى في الولايات المتحدة 1994، عندما تخطت بلجيكا في دور المجموعات بهدف تاريخي لسعيد العويران، قبل أن تودع في الدور الإقصائي أمام السويد 1-3.