رادوكانو.. حلم بريطانيا بعد صبر عقدين

لندن (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن البريطانية إيما رادوكانو سوف تكون واحدة من اللاعبات اللاتي ستتصدرن عناوين فعاليات بطولة ويمبلدون للتنس، عندما تنطلق منافساتها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فكرة ظهور بطلة بريطانيا في الملعب الرئيسي للبطولة، كان لا يمكن التفكير فيها قبل عقدين من الزمن، ولكن ولت هذه الأيام، حيث أن اليوم الافتتاحي للبطولة، سيشهد خوض رادوكانو لمباراتها الافتتاحية في الملعب الرئيسي، بعد مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش وقبل مباراة البريطاني أندي موراي.

وقالت رادوكانو: أعتقد أن هذه تشكيلة رائعة.

وأضافت: أن أتواجد فقط بين تلك الأسماء هو شئ مميز في حد ذاته. لم أكن لأفكر في هذا. أتطلع حقا للعب في الملعب الرئيسي.

وعندما تبدأ مباراة رادوكانو الأولى أمام البلجيكية أليسون فان يوتفانخ، سيتضح ما إذا كان بإمكان اللاعبة البريطانية أن تأمل بتحقيق نفس الانطلاقة التي حققتها في العام الماضي، عندما وصلت للدور الرابع، أو حتى تحقيق اللقب مثلما فعلت في بطولة أميركا المفتوحة.

وأعلنت رادوكانو جاهزيتها للبطولة، وبالتأكيد لن يكون بإمكانها إخفاء معاناتها من الإصابة، التي كانت لحقت بها في بطولة نوتنجهام قبل ثلاثة أسابيع إذا كانت ما زالت تعاني منها.

وتواجهت اللاعبتان مرة من قبل، في بطولة درجة ثانية في شيكاغو الصيف الماضي، وكانت وقتها فان يوتفانخ المصنفة الأولى في البطولة، وكانت رادوكانو لاعبة واعدة.

وفازت رادوكانو بتلك المباراة، ولكن فان يوتفانخ أثبتت أنها تؤدي جيداً على الملاعب العشبية، بعد أن كانت قد وصلت للدور الرابع في بطولة ويمبلدون في عام 2018، بينما فازت ببطولة إعدادية في إيطاليا الأسبوع الماضي.