ورشة عمل «الطائرة» تبدد مخاوف الأندية بشأن «الأجانب»

معتصم عبدالله (دبي)

بددت ورشة العمل المشتركة لاتحاد الكرة الطائرة مع الأعضاء في الجمعية العمومية، استعداداً للموسم الجديد 2022- 2023، والتي تضمنت شرحاً لخطة عمل الاتحاد ونظام المسابقات، مخاوف واعتراضات الأندية على التعديلات المزمع تنفيذها حول «مشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد».

وسادت أجواء التوافق الكبير ما بين الاتحاد والأندية أجواء ورشة العمل المشتركة، والتي خلصت إلى تفهم الأعضاء التعديلات الجديدة والمغزى من تنفيذها بعد الاطلاع على الأرقام والإحصاءات التي استند عليها الاتحاد، وجرى التأكيد على دراسة الملاحظات الجديد ومقترحات الأندية.

واستعرضت محاور الورشة التي تحدث خلالها عبدالله جمعة الدرمكي رئيس الاتحاد، وعبدالعزيز السلمان الأمين العام ورئيس لجنة الأحداث الرياضية، بحضور نواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي 18 نادياً من أصل 19 في العمومية، 8 ملفات شملت إحصائيات للاعبين، ولوائح الاتحاد، الاستراتيجية، أدوات وطرق التواصل مع الاتحاد، الموقع الإلكتروني، نظام العمل وآلية التسجيل الجديدة، أهلية اللاعبين ونظام المسابقات، بجانب المبادرات الجديدة للاتحاد.

وفندت الورشة خلال نقاشها التعديلات المزمع تطبيقها مع بداية الموسم الجديد، حول أهلية اللاعبين الأجانب في فئات «اللاعب الأجنبي المحترف، اللاعب الأجنبي المؤهل للمنتخبات الوطنية، المقيمين، مواليد الدولة، وأبناء المواطنات»، اعتراضات الأندية بناء على الأرقام والإحصاءات الدقيقة التي استند عليها الاتحاد في إجراء التعديلات الهادفة إلى زيادة أعداد اللاعبين الممارسين بالأندية، وتنوع مصادر البحث عن اللاعبين الجدد، والتطبيق السليم لقرار رئيس الدولة بشأن الفئات المشمولة في قرار المشاركة بالنشاط الرياضي.

وكشفت إحصاءات رسمية استعرضها الاتحاد خلال الورشة عن أعداد اللاعبين المشاركين في المسابقات، عن التفاوت الكبير في قيد اللاعبين الأجانب المحترفين خلال المواسم الماضية والذي وصل إلى نحو 6 لاعبين في بعض الأندية خلال موسم واحد في الوقت الذي تسمح فيه اللوائح وقتها بمشاركة لاعبين اثنين فقط، في إشارة إلى عدم صحة وجهة نظر بعض الأندية بشأن التكلفة المالية للتعاقدات اللاعبين الجدد من الأجانب.

وأبدى اتحاد الطائرة مرونة في التعامل مع مقترحات الأندية بشأن إمكانية التعديل الجزئي على آلية «قيد اللاعب الأجنبي المؤهل للعب مع المنتخبات الوطنية»، والتي نصت عن أن لا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد على 23 عند التسجيل، بعدما اقترحت الأندية أن يكون عمر اللاعب 18 عاماً بدلاً من 21، وأكد الاتحاد على دراسة كل المقترحات المقدمة من الأندية خلال الاجتماع والرد عليها خلال فترة «أسبوعي عمل».

واستعرضت الورشة نظام المسابقات للموسم الجديد لفئات الرجال، الشباب، الناشئين، الأشبال، حيث تدشن مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لرجال الموسم الجديد 2022- 2023 في 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 9 أندية، على أن تختتم المسابقة في 15 أكتوبر 2022، فيما تنطلق مسابقة الدوري العام، والذي يقام بنظام الدوري من دورين في 15 نوفمبر 2022 وتستمر حتى 5 أبريل 2023، فيما تلعب مسابقة السوبر بمشاركة 8 أندية خلال الفترة من 8 إلى 23 أبريل 2023، ويختتم الموسم بمسابقة كأس رئيس الدولة والتي تقام بنظام خروج المغلوب خلال الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 24 مايو 2023.