400 مشارك في سباق «برجيل المجتمعي للجري»

أبوظبي (الاتحاد)

استقطب سباق برجيل المجتمعي للجري، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «في بي أس» للرعاية الصحية، والذي أقيم في مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، أكثر من 400 مشارك ومشاركة من مختلف الجنسيات والأعمار، ليحقق السباق تفاعلاً كبيراً بين عموم فئات المجتمع، ويعزز دعم العاملين في الخطوط الأمامية تقديراً لجهودهم المبذولة في التصدي للأمراض والأوبئة والجائحات.

وأُتيحت الفرصة لجميع المستويات للمشاركة في السباق من خلال المسافات التي وفرها وهي 1 - 3 - 5 - 10 كم، فيما تراوحت أعمار المشاركين بين الـ 3 سنوات وصولاً إلى عمر الـ 59 سنة.

وأكد د. زهير الشرفي مدير قسم الطوارئ واستشاري طب الطوارئ في مدينة برجيل الطبية، على أن الحفاظ على اللياقة البدنية خلال فصل الصيف يمثل تحدياً كبيراً للجميع، لكنه يبقى ممكناً من خلال اتباع العديد من الإرشادات والمتطلبات الضرورية.