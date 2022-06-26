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الرياضي
«الهيئة» تنظم مبادرة «مارس الرياضة واستمتع بالحياة»
«الهيئة» تنظم مبادرة «مارس الرياضة واستمتع بالحياة»
26 يونيو 2022 16:17

الفجيرة (الاتحاد)
نظمت الهيئة العامة للرياضة مبادرة بعنوان «مارس الرياضة واستمتع بالحياة» في ممشى مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة بمشاركة عدد كبير من الرياضيين وأفراد المجتمع بهدف التشجيع على رياضة المشي وعلى الممارسة اليومية للرياضة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات «للرياضة.. للحياة»، التي تعمل على تعزيز الثقافة الرياضية بالمجتمع وتحفيز جميع فئاته على ممارسة مختلف الرياضات.
وأشار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة إلى أن النهج الجديد الذي تسعى الهيئة إلى ترسيخه يركز على المبادرات والخطط المرتبطة بالرياضة المجتمعية بما يتناسب مع رؤية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة.
وأضاف: «تؤمن الهيئة العامة للرياضة بأن تنمية الممارسة الرياضية المجتمعية وتطويرها يصب في صالح اكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز الاتحادات والأندية بعناصر متميزة يتم اكتشافها من خلال هذه المبادرات. كما يساهم في رفع معدلات الصحة وتحقيق مؤشر الرفاهية وجودة الحياة الذي توليه الحكومة عناية بالغة ضمن خططها الاستراتيجية».

الهيئة العامة للرياضة
الفجيرة
مسجد الشيخ زايد بالفجيرة
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