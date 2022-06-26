عداء فرنسي يفوز بسباق الجري بـ «عين واحدة»

رضا سليم (دبي)

يتداول الإعلام الفرنسي على منصات التواصل الاجتماعي واقعة غريبة في بطولة فرنسا لألعاب القوى، التي أقيمت أمس على ملعب هيليتاس الريفي في كاين، بطلها العداء ويلفريد هابيو الذي تعرض للضرب من شخص مجهول قبل بدء سباق 400 متر حواجز، إلا أن اللاعب رفض الانسحاب واضطر إلى وضع ضمادة على عينه اليسرى، وشارك في السباق ونجح في الفوز باللقب وكسر رقمه الشخصي.

كان هابيو يستعد لدخول السباق قبل الانطلاقة، حيث كان يتدرب في مضمار الإحماء على بعد 500 متر من المضمار الرئيسي مع مدربه، واندفع نحوه شخص وانهال عليه ضرباً وسال الدم من وجهه، ولكنه رفض الانسحاب وأصر على المشاركة ونجح في تحقيق رقماً شخصياً جديداً.

وقال مدربه أوليفييه فالاييس أن شخص قفز عليه وضربه بوحشية وكنا في صدمة، وحاولت أن أتصدى للضرب، ورغم أن شرطة بلدية كاين قد ألقت القبض على الشخص، إلا أن الأمر سبب لنا ارتباكاً.

وأضاف: هابيو كان ينزف والدماء تغطي وجهه إلا أنه تمالك نفسه ووضع ضمادة على عينه وشارك في السباق، وفاز باللقب، ولكن الواقعة غطت على انتصاره.

وظهر هابيو في المنطقة المختلطة بعد فوزه بالسباق وأنفه ينزف، وقال: لا أريد أن أتحدث عن الواقعة ولكن السباق بعين واحدة أمر أكثر تعقيدًا ولكن الدوافع كانت جيدة لحسم السباق.