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الرياضي
«هالك» يكسب نزال العام لـ «مصارعة الذراع» في دبي
«هالك» يكسب نزال العام لـ «مصارعة الذراع» في دبي
26 يونيو 2022 15:10

مراد المصري (دبي)
كسب الجورجي ليفان ساجيناشفيلي الملقب بـ «هالك»، التحدي الأكبر هذا العام في نزال مصارعة الذراع الذي احتضنه دبي ليلة أمس «السبت»، وذلك بعد التفوق على منافسه الكندي ديفون لارات.
وجاء تفوق الجورجي المصنف الأول عالمياً في مصارعة النزال باليد اليمنى، على حساب الأسطورة الكندي المصنف الأول في قارة أميركا الشمالية، بست جولات دون مقابل، ليعلن عن نفسه بطلاً مطلقاً لهذا النوع من رياضات التحدي.
وكان التحدي كبيراً لـ «هالك جورجيا» صاحب الـ 33 عاماً، الذي كان يحتاج للفوز بجميع الجولات الست، فيما كان يجب على الكندي صاحب الـ 47 الفوز بجولة واحدة فقط لكسب المواجهة، لكن ساجيناشفيلي أثبت أنه الرجل الأقوى على وجه الأرض في هذا التخصص بالوقت الحالي.
وتم بث النزال المرتقب حول العالم عبر الإنترنت، بمتابعة ضخمة للملايين من المشاهدين، وسط ترقب كبير كسبه الجورجي الذي سبق أن حقق لقب بطولة العالم 7 مرات وبطولة أوروبا 6 مرات والعديد من الإنجازات الأخرى.
وكانت اللوحة الأجمل بالروح الرياضية بين المتنافسين، حيث قام لارات بنفسه بتسليم شاجيناشفيلي، درع الفوز، الذي تم تصميمه على شكل المطرقة الشهيرة للشخصية السينمائية «ثور» من أفلام مارفال، في إشارة إلى أنه صاحب الذراع القوية في العالم.

دبي
بطولة مصارعة الذراعين
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