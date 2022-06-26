فيليب لام: «يورو 2024» مفترق طرق

برلين (د ب أ)

شدد فيليب لام، مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، المقررة في ألمانيا، أن أداء منتخب «المانشافت»، سيكون حاسماً في مسيرته بالمسابقة القارية.

وصرح على هامش دورة الألعاب الأولمبية الخاصة بالعاصمة الألمانية برلين، بأن أداء منتخب ألمانيا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له.

وقال لام: العامل الحاسم هو كيفية أداء الفريق واللاعبين. هذا هو كل شيء ونهاية كل شيء.

وشدد لام على أن بناء علاقته مع منتخب بلاده في البطولة ينبغي أن يعتمد على ما سيقدمه المنتخب الألماني في النسخة القادمة من المسابقة القارية.

أشار لام: هذا ما يجب أن يمثله منتخب وطني. هذه أمنيتي كمدير لبطولة يورو 2024.

وشارك لام مع المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم عام 2006، التي جرت على الأراضي الألمانية، حيث ألهم الفريق مشجعيه بحصوله على المركز الثالث بعد أداء رائع من لاعبيه.

وكشف لام، الذي خاض 113 مباراة دولية وفاز بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني، أن الفريق يجب أن يؤدي بطريقة تسمح لـ «الأمة بالتعاطف معهم».

ويأمل منتخب ألمانيا في استعادة بريقه، الذي فقده في الأعوام الأخيرة، بعد أدائه المخيب في نهائيات كأس العالم بروسيا عام 2018، الذي شهد خسارته للقب بخروجه من مرحلة المجموعات، وأعقبه وداع كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» العام الماضي من دور الـ16 بالخسارة أمام منتخب إنجلترا.

واستدرك لام في نهاية حديثه قائلاً إن الاتصال «يمكن أن يعود مرة أخرى»، معرباً عن «اقتناعه» بأنه سيكون متواجداً هناك في عام 2024 .