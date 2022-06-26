9 لاعبين في معسكر «شباب الجودو» بالفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على توصية اللجنة الفنية للجودو بإقامة معسكر إعداد بالفجيرة لمنتخبي الجودو للشباب والناشئين، بالفترة من 4 إلى 8 يوليو المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا، التي تقام بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو المقبل، وستكون التدريبات اليومية بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، في إطار مواصلة للتعاون بين الاتحاد ومجلس إدارة النادي.

واختار الجهاز 9 لاعبين للمعسكر وهم لفئة الشباب: أحمد جاسم، زايد فيصل النقبي «اتحاد كلباء»، سعيد النقبي «الفجيرة للفنون القتالية»، ولفئة الناشئين حمد الهاشمي «خورفكان»، منصور جمعة، مانع جمعة، خالد وليد «الشارقة الرياضي»، محمد عبدالله الشعالي «النصر»، وحميد الشامسي «اتحاد كلباء».

من جانبه، أكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن مشاركة منتخبنا الصاعد للجودو في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين، تأتي ضمن خطة الاتحاد الخماسية 2021-2026 والتي يركز فيها الاتحاد على الفئات العمرية الصغرى، بما يضمن تواصل الأجيال لمختلف المراحل السنية للجودو، متمنياً أن يحقق معسكر الفجيرة أهدافه قبل السفر للمشاركة في البطولة الآسيوية، التي سبق لمنتخبنا تحقيق نتائج إيجابية رائعة كانت مكان إشادة من الجميع.

وتوجه بن ثعلوب بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية ومديره العام أحمد حمدان الزيودي، لاستضافة تدريبات المنتخب وتوفير كافة متطلبات النجاح لمعسكر منتخب الأمل.