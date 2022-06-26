«رياضة المرأة» يكرم بطلات «الألعاب الخليجية»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى اتحاد رياضة المرأة بإنجازات الفرق النسائية، المشاركة ضمن وفد الإمارات في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت الشهر الماضي، وذلك بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، في إطار جهوده لتشجيع وتحفيز اللاعبات لمزيد من الإنجازات، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز تواجد المرأة الإماراتية على منصات التتويج محلياً وإقليمياً ودولياً.

وحضرت الفعالية نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء اتحاد رياضة المرأة، هند العليلي رئيسة اللجنة القانونية، وموزة الشامسي رئيسة لجنة المنتخبات، وأصيلة الهاشمي رئيسة لجنة المسابقات.

وتخلل الحفل جلسة حوارية تحت عنوان «صناعة القيادات النسائية في مجال الرياضة»، قدمتها الدكتورة عبير سلطان.

شهدت دورة الألعاب الخليجية الثالثة مشاركة نسائية إماراتية في خمس ألعاب رياضية، ألعاب القوى وقدم الصالات والدراجات الهوائية والبادل تنس وكرة السلة 3x3، وشارك بها 41 لاعبة إماراتية، أثمرت تحقيق 17 ميدالية ملونة بواقع 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية 7 ميداليات برونزية.

وأكدت نورة السويدي، أن احتفاء الاتحاد بالفرق النسائية المشاركة ضمن وفد الدولة في الألعاب الخليجية، يعتبر حافزاً لمزيد من النجاحات والإنجازات، بما يساهم في الدفع برياضة المرأة إلى مستويات أرحب من التطوير والتميز، تناغماً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي قدمت رعايتها السامية لتوظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية لتتمكن من التحليق في سماء الإبداع والتميز في جميع المجالات وخاصة المجال الرياضي.

وأشادت بالدور الكبير الذي قدمه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وجميع القائمين من اللجنة الأولمبية الوطنية، لإنجاح مشاركة الدولة في هذا المحفل الخليجي المهم، وذلك بتسخير كل ما من شأنه توفير الأجواء المناسبة ليتمكن أبنائنا وبناتنا من تقديم أفضل ما لديهم لتمثل الدولة بالشكل الذي يليق بما وصلت إليه من تطوير كبير في المجال الرياضي.

ومن جانبها أكدت المهندسة عزة بنت سليمان، على أهمية وقيمة الإنجاز في مجتمع الإمارات، تحقيقاً لنهج قيادتنا الرشيدة في الاحتفاء بأبناء وبنات الوطن المميزين في جميع المجالات مشيرة إلى الدور البارز الذي يضطلع به اتحاد الإمارات لرياضة المرأة برئاسة نورة خليفة السويدي من خلال الدعم والاهتمام الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في تعزيز مسيرة رياضة المرأة والوقوف بجانبهن لتحقيق أفضل النتائج في كافة المحافل.