«المهندس» يُعيد بناء خط وسط «الملك»!

علي معالي (الشارقة)

تعتبر صفقة انتقال ماجد حسن إلى صفوف الشارقة واحدة من الضربات القوية في «الميركاتو» الصيفي في الدوري، حيث يعتبر ماجد واحداً من العناصر المتميزة في خط الوسط، والذي يؤكد طوال مشواره موسماً بعد الآخر أنه موهبة كبيرة، وكان مشواره مع شباب الأهلي خير دليل على ذلك، كما أنه لاعب متعود على الألقاب والبطولات، وهذه ميزة مهمة للغاية في هذا الانتقال كونه يمتلك الخبرة والثقة والألقاب معاً.

وبطبيعة الحال، فإن ماجد (29 عاماً) والملقب بـ «مهندس» خط الوسط يريد أن يثبت كفاءته في بيت «الملك» الجديد في صفقة الانتقال، والتي تصل إلى 3 مواسم، وذلك مع مدربه السابق الروماني كوزمين أولاريو، ووجوده في خط وسط الفريق سوف يضفي مزيداً من القوة لوجود أكثر من عنصر متميز، سواء من المحليين أو الأجانب، مثل ماجد راشد وشوكوروف وبرنارد دوارتي ومحمد عبدالباسط وماجد سرور.

ولكن يبقى الاختيار الأصعب ليس فقط للجهاز الفني، بل لإدارة شركة الكرة التي تتفاهم في هذا الشأن مع المدرب كوزمين، حيث يتواجد حالياً عدد كبير من لاعبي خط الوسط، ويمكن الاستغناء أو إعارة بعضهم لأندية أخرى منها البطائح الصاعد للمرة الأولى، لدوري أدنوك للمحترفين، والمفاضلة بين البقاء والرحيل ربما تحسمها القيمة المالية للاعبين، خاصة الأجانب والمرتبط النادي بتعاقدات معهم مثل برنارد دوارتي وشوكوروف، أما العنصر المحلي فمن السهل التعامل معه بالإعارة لكي يضمن الاستمرار في اللعب، مثل ماجد سرور وسيف راشد.

وخلال هذا الموسم لعب ماجد حسن المنتقل لصفوف «الملك» 27 مباراة ما بين النادي والمنتخب، بإحصائيات جيدة وهي: 1409 تمريرات، 107 كرات طويلة، 414 التحاماً أرضياً، 57 التحاماً هوائياً، 102 اعتراض كرات المنافس، 26 اعتراضاً مباشراً أمام المرمى، وسجل هدفاً وصنع آخر.

من جانب آخر، تم الكشف عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول الخاص بالموسم الرياضي 2022-2023، والذي يستمر لمدة 53 يوماً، ويتكون من 4 مراحل، بعد اكتمال جميع الترتيبات الإدارية والفنية والحرص على توفير احتياجات ومتطلبات الجهاز الفني ومعاينة الأماكن المقترحة.

تم الاتفاق على إقامة المعسكر الخارجي في النمسا بعد موافقة موفد النادي على المَرافق التي ستستضيف المعسكر من فنادق وملاعب تدريب وصالات.

وتقرر أن تكون فترة المعسكر الخارجي على مرحلتين لمدة 30 يوماً، يتخلله 6 مباريات ودية متنوعة بواقع 3 مباريات في كل مرحلة، يعود بعدها الفريق إلى الدولة لإكمال المرحلة الأخيرة من المعسكر وأداء مباراة ودية نهائية قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد.

كما تقرر أن يكون التجمع الأولي للاعبين، وذلك لإجراء الكشف الطبي السنوي، بداية من يوم 4 يوليو بمستشفى الجامعة بالشارقة راعي الفريق الأول والشريك الطبي للنادي، والذي يستمر لعدة أيام، تعقبه فترة قصيرة من التدريبات الداخلية بالشارقة حتى موعد السفر إلى النمسا.

وتحتضن مدينة باد وولترسدورف، التي تقع على بعد 110 كيلومترات جنوب العاصمة النمساوية فيينا، الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، وستبدأ في 18 يوليو حتى الأول من أغسطس، ويخوض خلال الفترة 3 مباريات ودية تحدد مواعيدها لاحقاً، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة من تحضيرات الفريق للموسم الجديد في الرابع من أغسطس والذي سينتقل فيه إلى مدينة باد لويبرسدورف، حيث يتواصل البرنامج التدريبي مع أداء ثلاث مباريات ودية أخرى، لتختتم فترة المعسكر الخارجي يوم 17 أغسطس بعودة الفريق إلى الدولة لإكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من الإعداد.

من المقرر أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين 3 أيام من راحة بعد العودة من النمسا قبل بدء المرحلة الرابعة، على أن تستأنف التدريبات على استاد الشارقة بداية من 21 أغسطس، وتم الاتفاق على أن يخوض الفريق آخر مبارياته الودية بملعبه يوم 25 أغسطس، لتتواصل بعدها التدريبات حتى موعد بداية المنافسات الرسمية.