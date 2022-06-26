ختام الدوري السعودي.. لقب «حائر» وقاع «ملتهب»!

علي معالي (دبي)

للمرة الخامسة يُحسم سباق الدوري السعودي في الجولة الأخيرة منذ انطلاق الاحتراف في كرة القدم بالمملكة، وذلك في الجولة رقم 30 والختامية هذا الموسم المقرر لها يوم غدٍ «الاثنين»، وسط أجواء خيالية وسيناريوهات تحدث للمرة الأولى ليست في القمة، ولكن في القاع وتحديد الفرق الهابطة للدرجة الأولى.

المنافسة على أشدها في أكثر من مباراة، سواء على القمة بين الهلال والاتحاد أو في صراع الهبوط الذي يعتبر كابوساً مزعجاً لأكثر من 7 فرق يهبط منهم اثنان فقط مع الحزم الذي تأكد هبوطه للدرجة الأولى بشكل رسمي.

وتفرض الحسابات المعقدة نفسها على الجولة الأخيرة، سواء في سباق الفوز باللقب بين الهلال والاتحاد بعد تساويهما برصيد 64 نقطة أو فيما يتعلق بمعركة البقاء المتشابكة في خيوطها للتقارب الكبير في رصيد النقاط ما بين المركز الـ 9 حتى الـ 15.

الهلال والاتحاد يغردان في لقاء القمة فالزعيم يستضيف الفيصلي بـ «درة الملاعب» في الرياض والعميد بملعب «الجوهرة» في جدة مع فريق الباطن وسيكون بيد «الأزرق» حسم الأمور في حال تحقيقه الفوز ليتوج مباشرة دون العودة لنتيجة المنافس.

للمرة الخامسة في تاريخ دوري المحترفين السعودي سيتم حسم اللقب في الجولة الأخيرة عندما يلتقي الهلال مع الفيصلي والاتحاد مع الباطن حيث تساوت أندية النصر والهلال والشباب والاتحاد في التتويج في الجولة الأخيرة أعوام 2019 و2018 و2012 و2009 ويترقب الجميع هذه المرة نهاية السباق الملتهب بين «الزعيم» و«العميد».

وسيناريوهات اللقب مختلفة ومتنوعة، حيث تعتبر فرص الهلال الأكثر لوجود 3 فرص له ليتوج باللقب، الأولى: الفوز بأي نتيجة على الفيصلي، والثانية: التعادل مع الفيصلي مقابل خسارة أو تعادل الاتحاد، والثالثة: خسارة الهلال والاتحاد يمنح اللقب لـ «الزعيم» بلائحة المواجهات المباشرة التي يتفوق فيها «الأزرق».

أما «العميد»، فالفرص المتاحة لديه هي فوزه مع انتظار هدية من الهلال بالتعثر، والثانية بالتعادل مع الباطن يضمن له اللقب إذا خسر «الأزرق».

على الجانب الآخر، هبط فريق الحزم للأولى وينتظر فريقين لمرافقته، حيث يهدد شبح الهبوط 7 أندية، يملك الطائي 34 نقطة والتعاون والرائد والفيصلي «33 نقطة» والباطن «32 نقطة» والأهلي والاتفاق «31 نقطة» في ظاهرة تحدث لأول مرة بالكرة السعودية التي يرتفع فيها عدد فرق المتصارعة على الهبوط موسماً بعد الآخر.

وفي حال فاز الأهلي والاتفاق وتعادل الرائد والفيصلي والتعاون، وخسر الطائي، تتساوى الأندية الستة في الرصيد بـ 34 نقطة، وحينها سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهم حسب المادة 13 من اللائحة التنظيمية للدوري لتحديد الترتيب النهائي وإذا استمر التساوي يتم اللجوء للأهداف المسجلة وهي المعادلة الفريدة التي سيفرضها ذلك الاحتمال النادر.