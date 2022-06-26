ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»

لندن (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

سيكون الصربي نوفاكديوكوفيتش، حامل لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ست مرات، محور الاهتمام في اليوم الأول من منافسات البطولة، إلى جانب كل من البريطانية إيما رادوكانو ومواطنها أندي موراي.

وأعلن نادي عموم إنجلترا جدول مباريات اليوم الأول، والذي تقام منافساته غداً الاثنين، حيث تنطلق نسخة عام 2022 من البطولة.

وكما تسري تقاليد البطولة، فإن حامل اللقب ديوكوفيتش، والذي فاز على الإيطالي ماتيو بيرتيني في نهائي منافسات فردي الرجال بنسخة العام الماضي، سيلعب المباراة الأولى في الملعب الرئيس، حينما يواجه الكوري الجنوبي كوون سون وو.

وسيسعى ديوكوفيتش، لخطف اللقب الرابع على التوالي في بطولة ويمبلدون، بعد أن نجح في الفوز بنسخ أعوام 2018 و2019 و2021، فيما تم إلغاء نسخة عام .2020 كما اتم اختيار رادوكانو، حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، للمشاركة في اليوم الأول في الملعب الرئيسي.

وستواجه رادوكانو منافستها البلجيكية أليسون فان يوتفانخ، في محاولة منها لبدء مسيرتها بالبطولة بشكل جيد أمام جماهيرها، بعد أن قدمت أداءً رائعاً في ظهورها الأول على الساحة في البطولة العام الماضي ووصولها للدور الرابع.

وسيشارك أندي موراي، وهو لاعب بريطاني آخر، في المباراة الثالثة والأخيرة باليوم الافتتاحي، حينما يواجه الأسترالي جيمس دوكوورث.

ويسعى موراي لتحقيق نتيجة أفضل من تأهله للدور الثالث في العام الماضي، وذلك بعدما قدم أداءً جيداً ووصل لنهائي بطولة شتوتجارت هذا الشهر، ليخسر أمام بريتني، بعدما حقق انتصارات هامة على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والأسترالي نيك كيريوس.

ويبرز اسم كل من التونسية أنس جابر والألمانية أنجيليك كيربر والإسباني كارلوس ألكاراز، ضمن الأسماء الكبيرة التي ستشارك في مباريات يوم الاثنين.

وتم التأكيد على أنه في غياب الأسترالية آشلي بارتي، فإن المصنفة الأولى في فئة السيدات البولندية إيجا شيفونتيك ستنافس في الملعب الرئيسي يوم الثلاثاء، عندما تواجه الكرواتية يانا فيت.

ومن المتوقع أن يشارك الإسباني رافائيل نادال، والذي فاز بأول بطولتين للجراند سلام في العام الجاري، في اليوم الثاني من البطولة، كما هو الحال بالنسبة للأميركية سيرينا ويليامز العائدة من الإصابة.