نادال يقاوم «آلام القدم» من أجل الرباعية

لندن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

لا يعلم الإسباني رافاييل نادال إلى أي مدى ستصمد قدمه، التي تعاني من آلام، ولا يمكنه أن يشعر بالسعادة الغامرة في ظل وجود تهديد دائم بالإصابة، ولكنه جاهز للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس.

وبات نادال، الذي فاز بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، قريباً من الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في موسم واحد، بعد أن فاز ببطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين.

وجاءت هذه النجاحات رغم مشكلة قدمه المستمرة التي يعاني منها منذ فترة، والتي بسببها حصل على مسكن للآلام قبل كل مباراة في بطولة رولان جاروس.

وقال اللاعب الإسباني في مؤتمر صحفي: من الواضح إذا تواجدت هنا، فهذا لأن الأمور تسير بشكل جيد. وإذا كانت الأمور لم تسر بشكل جيد، ما كنت لأتواجد هنا.

وأضاف: لذلك أنا سعيد للغاية بشأن تطور الأمور. لا يمكنني أن أشعر بسعادة غامرة لأنني لا أعلم ما يمكن أن يحدث.

وأكد: في البداية، يمكنني السير بشكل طبيعي في معظم الأيام، تقريباً كل يوم. هذا بالنسبة لي الموضوع الرئيسي. عندما استيقظ، لا أشعر بالألم الذي كنت أشعر به في العام ونصف الماضيين، لذلك أنا سعيد للغاية بهذا.

وأضاف: الأمر الثاني: التدريب. أنا أفضل بشكل عام.

وأردف: منذ الأسبوعين الماضيين، لم أواجه الأيام السيئة التي كنت أواجهها والتي كنت فيها لا استطيع التحرك على الإطلاق. بالطبع بعض الأيام أفضل، وبعض الأيام تكون أسوأ.

وأكد: لا يمكنني أن أؤكد أنني سأظل في هذه اللحظة الإيجابية لمدة أسبوع، أو يومين، أو لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد: بالطبع العلاج الذي خضعت له لم يعالج الإصابة. لا يحسن الإصابة على الإطلاق ولكنه ينزع القليل من الألم. هذا هو الهدف الرئيسي.