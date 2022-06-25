«دوري 2022-2023» بين 2 سبتمبر و26 مايو

معتز الشامي (دبي)

اعتمدت رابطة المحترفين روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، خلال ورشة العمل الموسعة، التي عقدت مساء أمس «السبت»، بفندق ميدان في دبي، بحضور ممثلي الأندية المحترفة، وحسن طالب عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين. طرحت ورشة العمل، مقترحات الرابطة حول الروزنامة التي شهدت نقاشاً إيجابياً بين الحضور، حيث تقرر أن ينطلق الموسم بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، على أن يختتم الموسم يوم 26 مايو بالجولة الأخيرة، فيما سيشهد شهر سبتمبر إقامة 3 جولات من الدوري، قبل أول تجمع للمنتخب الوطني يوم 17 من نفس الشهر، بحيث تقام الجولة الثانية يومي 9 و10 سبتمبر والجولة الثالثة يومي 15 و16 سبتمبر.

ويعود الدوري بالجولة الرابعة يومي 1 و2 أكتوبر، والجولة الخامسة 7 و8 أكتوبر، وتبدأ المرحلة الأولى من مسابقة كأس رابطة المحترفين، يومي 11 و12 أكتوبر، ثم 3 جولات للدوري في النصف الثاني من شهر أكتوبر عبر الجولة السادسة يومي 15 و16 أكتوبر، والجولة السابعة يومي 22 و23 أكتوبر، والجولة الثامنة يومي 28 و29 أكتوبر، ثم تعود مسابقة كأس رابطة المحترفين بالجولة الثانية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

ثم تقام جولتان من الدوري في شهر نوفمبر قبل التوقف الدولي، بحيث تقام الجولة التاسعة يومي 5 و6 نوفمبر، والجولة العاشرة يومي 11 و12 نوفمبر، فيما تقام مسابقة كأس رابطة المحترفين بالدور ربع النهائي يومي 24 و25 نوفمبر، ثم يعود دوري أدنوك بعد توقف خلال فترة كأس العالم بالجولة 11، والمقرر لها يوما 15 و16 ديسمبر، أي قبل ختام المونديال بيومين، وتقام الجولة 12 من البطولة يومي 20 و21 من نفس الشهر.

كما تم الاتفاق خلال الورشة، على إقامة كأس السوبر يوم 25 ديسمبر، وذلك قبل التوقف الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في خليجي 25، على أن يعود دوري أدنوك بالجولة 13 في 22 و23 يناير من العام المقبل، والجولة 14 في 27 و28 من ذات الشهر، حيث يتوقف الدوري لمشاركات دوري أبطال آسيا، الذي تقام الأدوار النهائية فيه خلال شهر فبراير، بعد تأهل شباب الأهلي لدور الـ16 من البطولة.

ويعود الدوري بالجولة 15 يومي 12 و13 فبراير المقبل، والجولة 16 يومي 17 و18 من نفس الشهر، ثم الجولة 17 يومي 25 و26 فبراير، والجولة 18 يومي 3 و4 مارس، ثم الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين يوم 7 مارس، ويعود الدوري بالجولة 19 يومي 10 و11 مارس، ثم يتوقف الدوري لمشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية التي تستضيفها الدولة.

ويعود الدوري بالجولة 20 يومي 8 و9 أبريل المقبل، ثم الجولة 21 يومي 16 و17 أبريل، بينما يقام ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 20 أبريل، ثم العودة للدوري بالجولة 22 يومي 24 و25 أبريل، ويقام لقاء العودة لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 2 مايو، وسيكون النهائي يوم 17 مايو، أما الجولة 23 فتقام يومي 5 و6 مايو، والجولة 24 يوم 13 مايو، والجولة 25 يوم 21 مايو، والجولة الأخيرة والـ26 تقام يوم 26 مايو، والذي يعتبر ختام الموسم الرياضي.

ورشة عمل رابطة المحترفين حددت معالم الموسم الكروي (الاتحاد)

تعديلات اللوائح

وناقشت الورشة جانباً من أبرز التعديلات الخاصة بلوائح مسابقات المحترفين، فعلى صعيد دوري أدنوك للمحترفين، تمت مناقشة إضافة بند جديد، ينظم المشاركة في دوري الأبطال في حال وجود أكثر من بطل مرشح للمشاركة في المسابقة يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدولة، فسيتم تحديد الآلية الخاصة بالمشاركة بناءً على قرار يصدر من مجلس إدارة الرابطة، وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، دون الإخلال بالمعيار الرياضي واللوائح المنظمة للاتحاد الآسيوي.

أما في ما يتعلق بعقود اللاعبين الاحترافية، فتلتزم الأندية بتسليم نسخة عن جميع العقود الاحترافية الموقعة مع اللاعبين في أي من قوائم التسجيل للنادي لإدارة التراخيص بالرابطة في موعد أقصاه 10 أيام عمل من إقفال فترتي الانتقالات، خلال الموسم أو 10 أيام عمل من تاريخ العقد، في حال تسجيله خارج فترتي الانتقالات خلال الموسم.

كما تمت مناقشة إعداد اللاعبين المشاركين في المسابقة، بحيث يكون 30 لاعباً عوضاً عن 36، مقسمة بواقع 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2006 وما قبل، وعدد 5 لاعبين كحد أقصى من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات وفق قيود محددة، وعدد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى دون تحديد الجنسية، على أن يتم منح الأندية الحق بتسجيل اللاعبين المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات في الخانات المخصصة للاعبين الأجانب أو المقيمين أو مواليد الدولة.

كما تمت مناقشة مشاركة جميع اللاعبين المسجلين في قوائم النادي باتحاد الكرة شريطة أن يكونوا قد أتموا 16 عاماً في تاريخ المشاركة، وتم اعتماد ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمواليد والمقيمين على 8 لاعبين، وإلغاء بند وجوب تسجيل 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية (ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية) في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق.

كما تمت مناقشة الاشتراطات المطلوبة لتعديل موعد أو تاريخ مباراة بناء على طلب النادي فيتوجب التقدم بالطلب قبل أسبوع على الأقل من موعد إقامة المباراة، على أن يشتمل الطلب على الموعد والتاريخ وسبب التعديل وموفقة الطرف الآخر، فيما يكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقاً لتقدير الإدارة التنفيذية.

وعلى صعيد مسابقة كأس رابطة المحترفين، تمت مناقشة إقامة ثلاثة أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب بالدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، فيما تم إلغاء مباريات تحديد المراكز للفرق التي تغادر.

كما تمت مناقشة مشاركة بطل دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين، بداية من دور الثمانية، وفي حال كان بطل دوري أدنوك للمحترفين هو بطل كأس رابطة المحترفين، يصعد وصيف بطل كأس رابطة المحترفين.

وتمت مناقشة إلغاء بند إلزام تسجيل 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية، وممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق، كما أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب المؤهلين لتمثيل المنتخبات على 10 لاعبين، داخل الملعب 6 لاعبين في ذات الوقت.

وبخصوص كأس السوبر، تمت مناقشة أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب المؤهلين لتمثيل المنتخبات على 8 لاعبين.