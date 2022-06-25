جريجور يتحدى بطل كوريا..  ومعروف يواجه المصنف الأوزبكي

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم مساء اليوم، في منغوليا بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، التي استضافتها منغوليا خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الحالي، بمشاركة 257 لاعباً ولاعبة من 30 دولة، في مقدمتها منتخبنا الوطني للجودو الذي يسجل حضوره الأول اليوم من خلال مشاركة لاعبين هما، جريجور أرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم، والذي يواجه بطل كوريا الجنوبية هونج وانج في الدور التمهيدي للوزن الثقيل، بينما يلتقي لاعبنا ماجو معروف، اللاعب الأوزبكي أولتيبوف بيكمورود في دور الـ16 من منافسات وزن فوق 100 كجم، والتي تتواصل منافساتها حتى الدور النهائي والتتويج مساء اليوم.

محمد بن ثعلوب الدرعي

وكانت بعثة منتخبنا قد تلقت مكالمة هاتفية من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، عقب التدريب الختامي للمنتخب، الذي يستعد بدوره عقب تلك المشاركة لبطولة المجر جراند سلام، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو المقبل، وذلك بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف وبمشاركة اللاعبين الثلاثة الباقين وهم جور شغيلي المشارك في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، وتاتا نوجزاري في وزن تحت 81 كجم، وجاء الاتصال بهدف الاطمئنان على جاهزية منتخبنا لتحدي منغوليا الذي يشهد مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين.

وأكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة، أن اللاعبين أرام ومعروف أكملا استعداداتهما لخوض منافسات اليوم تطلعاً لمشاركة إيجابية قبل التوجه إلى إسبانيا لإقامة معسكر قصير هناك، قبل التوجه لبطولة المجر جراند سلام التي تشهد مشاركة 63 دولة من بينها دول 6 عربية تتقدمها دولة الإمارات ثم البحرين، السعودية، قطر، لبنان وتونس. يذكر أن بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو التي تختتم اليوم بمنغوليا قد انطلقت أمس الأول، ويقف في صدارتها منتخب منغوليا المستضيف برصيد ذهبيتين كحال المنتخب الياباني وبفارق فضيتين و4 برونزيات، حيث يسعى الجميع لحصد نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 مبكراً.