بيل يزامل كيليني في «لوس أنجلوس»

لندن (رويترز)

قال تقرير نشره موقع دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين، نقلاً عن مصادر، إن جاريث بيل مهاجم ويلز اقترب من الانضمام إلى لوس أنجلوس إف.سي، بعد رحيله عن ريال مدريد بطل إسبانيا.

وانتهى عقد اللاعب البالغ عمره 32 عاماً مع ريال مدريد والذي انضم إليه في 2013 قادماً من توتنهام هوتسبير، في صفقة قياسية في ذلك الوقت مقابل 100 مليون يورو.

ونال بيل ثلاثة ألقاب في الدوري مع ريال مدريد، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس العالم للأندية في ثلاث مناسبات وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

لكن العلاقة بينه وبين ريال مدريد ساءت في الموسمين الماضيين، وانتقل على سبيل الإعارة إلى توتنهام في موسم 2020-2021.

وتعرض بيل لصيحات استهجان من جماهير ريال مدريد، خلال مباراة في الدوري في أبريل الماضي.

وقاد بيل بلاده ويلز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لأول مرة منذ 1958، بعد الفوز 1- صفر على أوكرانيا في الملحق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان لوس أنجلوس إف.سي تعاقد مع المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني بعد رحيله عن يوفنتوس مؤخراً.

ويُفتح باب الانتقالات الثاني في الدوري الأميركي في السابع من يوليو، وأشار التقرير إلى أن بيل وكيليني ربما يشاركان لأول مرة مع فريقهما الجديد في مواجهة غريمه لوس أنجلوس جالاكسي في اليوم التالي.