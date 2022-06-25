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سيوستروم تحصد اللقب العاشر في مونديال السباحة
سيوستروم تحصد اللقب العاشر في مونديال السباحة
25 يونيو 2022 22:45

بودابست (أ ف ب)
أحرزت السويدية ساره سيوستروم لقبها العالمي العاشر وميداليتها العشرين، منذ مشاركتها الأولى عام 2009، وذلك بتتويجها بطلة لسباق 50 م حرة، في النسخة التاسعة عشرة من بطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست.
ويأتي تتويج السويدية البالغة 28 عاماً بلقب 50 م حرة، بعد 24 ساعة على نيلها لقبها الأول في هذه النسخة، بفوزها في سباق 50 م فراشة للمرة الرابعة توالياً.
وسجلت السويدية 23.98 ثانية، لتتقدم البولندية كاتارينا فاسيك التي نالت الفضية، فيما تشاركت الأسترالية ميج هاريس والأميركية إيريكا براون البرونزية بعد تسجيلهما نفس التوقيت.
وبعد نيلها ذهبية سباق 200 م فراشة، أضافت اليافعة الكندية سامر ماكينتوش، البالغة 15 عاماً فقط، لقباً آخر، وذلك بفوزها بسباق 400 م متنوعة بعد تسجيلها 4:32.04 دقيقة أمام الأميركيتين كايتي غريمز (4:32.67) وإيما ويانت (4:36.00).
واكتفت البطلة المحلية كاتينكا هوسو بالمركز الرابع، متقدمة حاملة الذهبية الأولمبية اليابانية يوي أوهاشي.
وتوج الأميركي هانتر أرمسترونج بلقب سباق 50 م ظهراً، بعد إقصاء مواطنه وصديقه جاستن ريس.
وأنهى ريس السباق في المركز الأول بفارق 0.02 ثانية أمام أرمسترونج، حامل الرقم القياسي العالمي، لكنه لمس حائط حوض السباحة بشكل مخالف للقوانين بإبقاء كامل جسده تحت الماء، ما تسبب بإقصائه.
ولم تكن فرحة أرمسترونج «21 عاماً» بلقبه الفردي العالمي الأول من أصل ثلاث ذهبيات أحرزها جميعها في البطولة الحالية، كاملة إذ أراد التواجد على منصة التتويج بجانب صديقه ريس «24 عاماً».
وقال: الأمر صعب حقاً. من جهة كنت سعيداً لتمكننا من إنهاء السباق معاً، لكني أردت أن أتشارك المنصة معه.
ونتيجة لإقصاء ريس بعد مراجعة لقطة نهاية السباق، توج أرمسترونج بطلاً بزمن 24.14 دقيقة، متقدماً على البولندي البالغ 17 عاماً كساويري ماسيوك بفارق 0.35 ثانية، فيما نال الإيطالي توماس تشيكون الذي حطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م ظهراً، البرونزية بفارق 0.37 ثانية عن الأميركي.
وتوجت الليتوانية روتا ميلوتيتي بذهبيتها الأولى منذ عام 2013، بعد تفوقها على حاملة الرقم القياسي ابنة الـ17 عاماً الإيطالية بينيديتا بيلاتو بفارق 0.10 ثانية في سباق 50 م صدراً، فيما جاءت الجنوب أفريقية لارا فان نييكيرك ثالثة.

كأس العالم للسباحة
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